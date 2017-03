Eliminación del fuero es un error, asegura Fernández Noroña

MEXICALI.- Gerardo Fernández Noroña, aspirante a la candidatura independiente por la Presidencia de la República, visitó las instalaciones del Congreso del Estado, donde se enfrentó a severas críticas y cuestionamientos por parte de manifestantes que presenciaban la sesión de eliminación de fuero constitucional.

Los ciudadanos le recriminaron a Fernandez Noroña su activismo durante un día histórico y por demás de suma relevancia en el Estado. Igualmente se manifestaron en contra de lo expuesto por el izquierdista, quien se pronunció en contra de la desaforación de servidores públicos.

“Yo creo que es un error (la eliminación del fuero), creo que en realidad a los representantes del pueblo que les quiten el fuero los va a poner vulnerables.(…) El fuero en realidad en el contrapeso del Legislativo y del Ejecutivo; no tener el fuero para el verdadero poder es perfecto. (La ciudadanía) En este proceso de despolitización, muy peligroso, están impulsando cosas de derecha, no al fuero, no a los ‘pluris’, no al financiamiento a los partidos, no se dan cuenta de que en realidad lo que están haciendo es impulsarlos”, puntualizó el ‘presidenciable’.