Sindicatura de Mexicali emplaza a exfuncionarios por anomalías

- Como parte del proceso Entrega-Recepción.

Por: Luis Arellano Sarmiento

MEXICALI. – Funcionarios de la anterior administración fueron emplazados para responder irregularidades encontradas, comentó la síndico procuradora Blanca Villaseñor Pimienta.

Dijo que una vez concluido el plazo de 60 días que marca la Entrega-Recepción, la ley señala que los ex funcionarios deberán acarar las dudas que tengan los actuales directores de cada dependencia.

La funcionaria explicó, que “ahorita estamos citando a los funcionarios para que venga a hacer las aclaraciones correspondientes en un plazo de 30 días, y ya que hagamos la depuración, si hay responsabilidades, continuaremos con ellos”.

Puede ser que haya detalles que sean subsanados con simples aclaraciones, es la etapa de investigación que la ley prevé, mencionó.

“Lo más común, son los inventarios, o faltaban o sobraban; plantilla de personal, o faltaban o sobraban, entre otras cuestiones a lo mejor de números, por ejemplo, en terrenos que me informaste tantos, y estos no me los informaste o al revés”, detalló la síndico municipal.

Sin embargo, reconoció que encontraron cuestiones que es necesario analizar a mayor profundidad, pero que no puede divulgar hasta que se haya dado la oportunidad de aclaración al anterior funcionario.