'Sánchez puede y debe recobrar respeto de la ciudadanía': Abogados

Por: Fernanda Acosta

@FernandaUniMXL

MEXICALI.- Agitación y descontento, diálogo con la ciudadanía roto y un inédito episodio de intervención de la fuerza pública durante manifestaciones sociales, han desbalanceado los esfuerzos que la administración de Gustavo Sánchez, en sus primeros 100 días de ejercicio, ha puesto en marcha para contrarrestar la grave crisis financiera que el 21 Ayuntamiento dejó en el Municipio y sus dependencias.

Sin embargo, el alcalde aún está a tiempo de reencontrarse con el curso correcto y recobrar el respeto y aceptación de la ciudadanía, resumieron los abogados Adolfo Orozco y Cuauhtémoc Castilla, integrantes de la asociación civil ‘Por un México Mejor’, y reconocidos por su participación en causas sociales de la localidad.

Al cuestionarle del tema, el licenciado Castilla recordó las dificultades en las que el alcalde panista recibió la estafeta apenas en diciembre pasado, resultándole 100 días poco tiempo para emitir juicios. “En lo personal, se me hace muy rápido para poder evaluar un gobierno. No estoy defendiendo al alcalde, pero hay que tomar en cuenta que él toma un municipio quebrado, con unas finanzas públicas en ceros, con esta situación jurídica, política que se presenta en la entidad, no ha sido fácil. No estoy justificándolo pero hay que ser honestos, no ha sido fácil para el”, consideró.

A manera de balance del tiempo transcurrido con Gustavo Sánchez al frente del municipio, el abogado Orozco manifestó que a su parecer, el mandatario ‘aún está a tiempo’.” La percepción general es que es una actuación deficiente, apartada del cauce legal, entonces en ese sentido, yo creo que se debe rectificar por parte de la autoridad, y encausar su actuación conforme al marco jurídico; no se trata de que pueda, sino que debe de hacerlo, porque si no retoma el camino por la legalidad, esto no va a funcionar”, aseveró.

Ambos juristas coincidieron en que la aceptación y simpatía por la figura del alcalde entre la ciudadanía, aún tiene forma de retomarse. “(Gustavo Sánchez) Es un hombre inteligente, es un hombre de derecho, que tiene que encausar su gobierno dentro del marco jurídico, si no lo hace así pues difícilmente va a lograr un control. No solamente el alcalde, sino todo el ayuntamiento se tiene que ajustar dentro del marco jurídico, si así lo logra hacer, yo estoy seguro que recobrará el respeto de la ciudadanía ”, “Él es un servidor público, y como tal se debe a la ciudanía; si no respeta ese principio no va a poder dirigir el municipio”, puntualizaron los abogados Castilla y Orozco, respectivamente.