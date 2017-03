Por ineficiencia estatal se regresan a federación recursos para obra

- Un ejemplo es el subejercicio que hubo en dinero para construir el Centro de Justicia para la Mujeres, dice activista.

Por: Luis Arellano Sarmiento

MEXICALI. – Por ineficacia en la administración estatal, recursos federales que fueron etiquetados para la obra del Centro Estatal de Justicia para las Mujeres, se regresaron a la federación, indicó la presidente de Gente Diversa, Rebeca Maltos Garza.

Recordó que la 21 Legislatura aprobó la ley del derecho de las mujeres para vivir libre de violencia, en la cual se establece que el centro de justicia especializado debe estar operando a partir de junio de este 2017.

“El año pasado hubo un subejercicio de 10 millones de pesos que estaban destinados para ese proyecto, se regresaron más de 5 millones de pesos a la federación; ¿Cómo es posible?, porque cuando vamos a pedir justicia, ¿qué nos dicen?, no, para eso no hay recurso”, detalló la activista.

El subejercicio debería ser un delito, porque es incapacidad e ineficiencia en el ejercicio de la administración pública, “y debería ser una acción que estuviera siguiéndose por contraloría, no se vale que por un lado te digan que no hay recursos y por otro lado no se lo gastan, cuando ya tienen etiquetado el recurso pues no se lo gastan en lo que se lo tienen que gastar”; consideró Maltos Garza.

La activista refirió que se ha avanzado en el marco jurídico en defensa de los derechos de las mujeres, pero aún hace falta voluntad política para que se cumplan a cabalidad.

El cumplimiento de la ley no debe ser asunto de voluntad política sino de aplicación de la misma, mencionó la presidente de Gente Diversa.