Sin plan de acción en el Golfo por término de veda: Ruffo Appel

MEXICALI.- El Presidente de las Cooperativas Rivereñas de San Felipe consideró que sus integrantes son víctimas de un boicot a la pesca local, así como de presiones internacionales para que esa actividad económica se rescinda en dicha demarcación, lo que acarrearía incuantificables daños económicos.

Sunshine Antonio Rodriguez Peña, aseguró que bajo el pretexto del peligro de extinción que especies como la vaquita marina corren, los verdaderos responsables de su crisis evaden la culpa. “La realidad es de que este ha sido un gran negocio para las ONG´s (Organizaciones no gubernamentales), el atacar al sector pesquero, el tener a un culpable en vez de culparse a ellos mismos , culparse por la falta de agua del Río Colorado y lo que nos ha estado destrozando durante años”, manifestó.

Rodriguez Peña calificó de equivocados los esfuerzos legislativos que diversas administraciones han propuesto para resolver esta problemática, particularmente acerca de la veda.

“En abril de hace 2 años la Presidencia (de la República) vino a hacer el paro de la pesca (veda), se hizo compromiso que era por 2 años nada mas porque según ellos ya tenían un arte de pesca evaluado, un arte de pesca sustentable y las mismas ONG´s han venido empujando(…), realmente ya se dieron cuenta que no sirve el arte de pesca, ya se dieron cuenta que es ineficiente, que acabaríamos con el mar de cortés arrastrando tantas embarcaciones allá arriba. La única forma de conservar el mar de cortés es involucrando a sus mismos pescadores, es involucrando la misma gente que de ahí se mantiene como lo hemos estado haciendo con la curvina, que está con cuota, que se respeta, que es algo que se ha venido dando durante muchos años y que hoy desafortunadamente por un manifiesto de impacto ambiental pues no la hemos podido pescar o no se va a poder pescar; todo esto se viene viendo como que fue amañado para que no regresaramos al mar”, declaró el entrevistado.

“Curiosamente ahora va a ser más penado agarrar una totoaba que vender un órgano de un ser humano, o sea, a dónde vamos a parar? Hay que recordar que la pesca incidental también existe”, reflexionó el líder, quien solicitó que estudios de biomasa y población actual de totoaba, así como el establecimiento de una cuota legal para su pesca, se establezcan en beneficio de su gremio.

Sin plan de acción a medio mes de terminar la veda: Ruffo Appel

En relación al mismo tema, Ernesto Ruffo Appel, Presidente de la Comisión de Pesca del Senado de la República, aseguró que parte de su labor en el Senado es urgir al Ejecutivo una resolución acerca de las acciones que se tomarán una vez concluido el período de veda el próximo abril.

“Una resolución ejecutiva, es lo que está en vísperas de tomarse. Ya tiene que haber una resolución porque en el mes de abril termina la moratoria, y no hay plan conocido de qué sigue, eso está a cargo del Poder Ejecutivo, o sea, el Presidente de la República, porque además esto del litoral compete a varios estados, principalmente a Baja California y a Sonora; pero la parte sustantiva son los pescadores, entonces hay que escucharlos”, aseveró.

El también ex gobernador del Estado especificó que la decisión que emitirá el Ejecutivo contemplará el punto de vista de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), lo que definirá el rumbo de la pesca en el Alto Golfo, sin embargo, no precisó la fecha en que esta resolución será anunciada, pues aseguró que hasta el momento, legisladores y senadores al igual que pescadores y población civil, la desconocen.