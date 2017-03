Señalan negligencia médica del IMSS en muerte de activista

Por: Fernanda Acosta

@FernandaUniMXL

MEXICALI.- Una de las principales activistas del movimiento social ‘Mexicali Resiste’, falleció a primera hora de este lunes como consecuencia de la leucemia que le aquejó por semanas.

Sin embargo, sus compañeros de lucha social han señalado fuertemente en diversos medios, principalmente redes sociales de internet, una negligencia atribuida al equipo médico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que le habría costado la vida a Karina Rodríguez.

De acuerdo a la versión difundida por el grupo mencionado, la joven vio deteriorada su salud a inicios de este mes, por lo que acudió a recibir atención médica al Hospital General de Mexicali, donde la diagnosticaron con leucemia, y además le recomendaron canalizarse al IMSS, pues además de que el tratamiento tendría menos costo en ese nosocomio, según personal del HGM ahí se cuenta con más y mejor equipo para tratar la enfermedad.

Días más tarde, Karina Rodríguez fue trasladada e internada en la clínica 30 de dicho instituto, donde se comenzó con el suministro de transfusiones de plaquetas al menos 2 veces por día, debido a su delicada salud, misma que respondía positivamente al tratamiento.

El fin de semana pasado, a Karina se le informó que la médico hematóloga de la Clínica, a quienes testigos señalan como Norma Alicia Tapia Esparza, no dejó instrucciones de continuar con las transferencias sanguíneas, dejando un aviso de que se presentaría hasta el martes 21 de marzo a practicarle una valoración.

Obedeciendo dichas instrucciones, el personal médico retuvo las transfusiones todo el sábado y domingo pasados, provocando notables estragos en la salud de la paciente, a quienes familiares y amigos trataron de ayudar solicitando el tratamiento, cuyo suministro en todas las ocasiones les habría sido negado.

“Lo que le dijeron en el Hospital General es de allá, aquí es otra institución, si la doctora no dio orden yo no puedo hacer nada" -Karina la vio y le dijo: "Y si me muero qué?" –Y la enfermera le contestó: “Te repito si no hay orden de transfusiones te esperas hasta el martes" -Karina dijo: "Ruth yo no voy a aguantar hasta el martes, me siento muy mal". Citó Alejandro Cerecer, reportero del medio Baja Post, quien recogió el testimonio de los familiares de Karina.

Sin atención médica, la mujer pasó de la estabilidad a la inconciencia, y posteriormente sufrió una hemorragia cerebral, declarando el grupo de enfermeros y médicos en turno que la farmacia de la institución pública no contaba con los fármacos requeridos para atender el cuadro.

Mientras sus allegados y familiares buscaban la manera de conseguir la medicina, Karina falleció la madrugada del lunes 20 de marzo; murió esperando a la hematóloga que se presentaría hasta hoy martes, apenas a realizarle una valoración.

Con información de Baja Post.