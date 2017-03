Denuncia agresión en la UABC;le responden que fue un'hecho paranormal'

MEXICALI.- Ana Paola Rojas, estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) denunció en días pasados haber sido víctima de un intento de atraco en las instalaciones de dicha institución. Sin embargo, al exponer su caso, habría sido señalada de mentirosa, sin que se tomaran cartas en el asunto para la protección de los estudiantes, de acuerdo a su propio testimonio.

El pasado miércoles 22 de marzo, cuando el incidente ocurrió, la joven se encontraba tomando una clase del turno vespertino. Al acudir a uno de los sanitarios del edificio de Vicerrectoría de la Universidad, contiguo a las instalaciones de Derecho, Paola tuvo una desagradable experiencia.

“En el momento en que encendí la luz mire a un varón (ajeno a la facultad) parado dentro del baño y me quedé helada. Cuando se movió para sujetarme de un brazo y empezar a jalarme para hacer no sé qué cosa, reaccioné de una manera muy estúpida; en ningún momento traté de gritar o de golpearlo, mi primera y única reacción fue forcejear con el para lograr soltarme y salir a toda prisa del lugar. No podía creer lo que acababa de pasar, estaba tan trabada que camine, rápido pero camine, me sentía fuera de mi cuerpo”, narró la estudiante, quien salió del lugar y se fue a su casa, donde contó a sus familiares lo sucedido.

Apoyada por su padre, la mañana siguiente de los hechos acudió a exponer el caso al director de la unidad académica, Daniel Octavio Valdéz Delgadillo, quien a decir de la alumna, desacreditó lo ocurrido, adjudicándolo a una posible ‘experiencia paranormal’. “Mi papá le mencionó al director que se encontraba muy preocupado por lo sucedido el día anterior y el director lo frenó en seco diciéndole: ‘Le voy a ahorrar todo lo que me viene a decir, yo también me encuentro muy preocupado por su hija. Ya revisaron los vídeos y en ellos nunca se miraba a un sujeto salir o entrar al baño’. Me empezó a decir que eso que yo dije no había pasado y que dijera la verdad, me preguntó en un tono tan burlesco e hiriente ¿Acaso fue algo paranormal? También mencionó que cuando yo salía del baño me miraba normal y salía caminando, que duré 14 segundos en el baño. Yo estaba llorando tratando de explicarle lo poco que miré pero el insistía en que lo que había pasado no era de su competencia pues había sido fuera de la facultad y era competencia de Vicerrectoría; No me dio ni siquiera el beneficio de la duda, pues probablemente había sido algo paranormal”, detalló.

"Ya había descartado totalmente mi historia sin siquiera escucharla".

Tras solicitar hablar a solas con el padre de la joven, el directivo mencionó al señor Rojas que lo único que la estudiante había logrado era ‘quemar’ a la facultad, y que seguramente se trataba de un episodio de violencia en el noviazgo que la estudiante trataba de encubrir. “En pocas palabras, ya había descartado totalmente mi historia sin siquiera escucharla”, dijo Ana Paola.

Horas más tarde, el presidente del Consejo Estatal de Sociedades de Alumnos (CESA) de la UABC confirmó a la alumna que tras haber revisado las instalaciones donde fue agredida, se hallaron ventanas forzadas, desmintiendo lo expuesto por el Director.

Ana Paola declaró que ya acudió a poner una denuncia ante el Ministerio Público, pues además del episodio de sorpresa y susto, tras el forcejeo quedó con lesiones físicas, que hizo constar en dicha instancia. Igualmente manifestó que su deseo en ningún momento ha sido manchar el nombre de la facultad, y señaló que se trata de minimizar su caso, ya que afecta la imagen e intereses de reelección del director Valdéz Delgadillo.

Esta última versión es apoyada por estudiantes, tanto de la Facultad de Derecho como de Ingeniería, Arquitectura y Diseño, y la comunidad universitaria en general, quienes han anunciado un paro de labores para esta tarde, donde demandarán se acredite y atienda lo que le ocurrió a Paola, y solicitarán mayor protección y seguridad para los alumnos.