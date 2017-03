'Mi caso no es el Ãºnico', declarÃ³ alumna agredida en la UABC

Fernanda Acosta

@FernandaUniMXL

MEXICALI-. Un paro de actividades de por lo menos una hora de duración, así como la visita de elementos de las policías Municipal y Ministerial en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Baja California, además de gran especulación entre la comunidad estudiantil es el saldo del incidente sufrido por Ana Paola Rojas, quien afortunadamente está a salvo.

La alumna de la Facultad de Derecho de la máxima casa de estudios del Estado, denunció haber sido víctima de un intento de atraco la semana pasada, obteniendo como respuesta de la dirección escolar descrédito y falta de atención.

“Mi caso no es el único, mi caso fue la gota que derramó el vaso porque lo hice público, porque no me callé, porque me dio mucho coraje lo que pasó con el director. Como alumno no esperas eso, uno espera ayuda”, expresó la joven, en referencia a la respuesta del directivo Daniel Octavio Valdéz Delgadillo.

“Al momento en el que me preguntó en un tono burlesco ¿acaso fue algo paranormal? A mi me dio mucho coraje, yo estaba llorando. Considero que se burló de mi. No recibí ayuda para nada y la verdad me sentía muy mal”, detalló Ana Paola.

A pesar de que el director de la Facultad no ha emitido posicionamiento alguno respecto a lo que le ocurrió a la estudiante, a primera hora de esta mañana encabezó una reunión con representantes de la Procuraduria General de Justicia del Estado, la Policía Municipal y la sociedad de alumnos, quienes habrían detectado y enumerado áreas de oportunidad de mejora en los sistemas de vigilancia y seguridad, de acuerdo a lo comunicado por la representación estudiantil.

Igualmente, alumnos de la carrera de Derecho cancelaron las clases de 9:00 a 10:00 horas esta mañana, y se manifestaron de manera pacífica exigiendo protección en el campus.

Al respecto, Ana Paola Rojas se dijo agradecida por las muestras de solidaridad, y dijo esperar resultados positivos de esta movilización. “Lo único que quería era que se supiera mi versión, ahorita estoy muy contenta porque mis compañeros me están ayudando mucho, hicieron un paro para mostrar nuestro descontento pero ya fuera de eso no tengo nada que decir.

La verdad para mi fue un trago bien amargo que no le deseo a nadie pero yo creo que de esto puede salir algo muy bueno pues hicimos bastante ruido, que pongan mas seguridad, mas cámaras y estén más al pendiente; que de verdad nos ayuden con lo que estamos exigiendo y que aumenten la seguridad, y que cuando vayamos a pedir ayuda no nos dejen de lado”, puntualizó la afectada, quien está a la espera de que el ministerio público resuelva su caso.