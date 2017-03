'Es una niña clamando ayuda;en vez de ayudarla nos ponemos a criticar'

Fernanda Acosta

@FernandaUniMXL

MEXICALI.- Ante las declaraciones de la joven mexicalense Marcela Aguirre, mejor conocida como ‘La Mars’, padres de familia no deberían alarmarse, sino ver el trasfondo psicológico y académico de dicho comportamiento.

Así lo consideró el músico y psicoterapeuta Ricardo Rocha, al consultarle respecto al video viralizado en redes sociales de internet, donde la adolescente de 16 años anuncia que abandonará la preparatoria debido a su sistema retrógrada que no le permite realizar sus sueños.

“Déjame decirte que yo no estoy en desacuerdo con sus comentarios, estoy en desacuerdo con las formas. Para mí no representa un peligro, siempre y cuando tus bases fundamentales, de tu casa, de la familia, escuchar a tu hijo, predicarle el ejemplo, realmente ser líder con tu hijo, pero por experiencia, por tus actos. Si tú estás bien en ese lado no tienes por qué temer porque una niña de 16 años venga y le diga a tu hijo cómo hacer todo”, expresó el especialista.

Comunicación y orientación familiar serían claves en el tema: “Esta niña lo que está pidiendo a gritos es una orientación, y respecto a la escuela, es verdad; (el sistema educativo)a todos nos quiere cortar con la misma tijera, nos quieren hacer que todos salgamos en el mismo plan de lógica matemática, y eso ya no es tan cierto como era hace 50 años”, consideró.

“Se necesita un cambio de estructura”

Experto en el tema, Ricardo Rocha detalló que al tener 18 años de edad abandonó temporalmente su preparación académica para dedicarse a la música, por lo que dijo comprender los dichos de ‘La Mars’. “Yo estoy seguro de que si esta niña hubiera buscado ayuda psicológica, igual se hubiera salido de la escuela y a lo mejor no hubiera podido cambiar su creencia, pero si hubiera podido cambiar sus formas, sus métodos, porque la gente está más fijada en cómo lo dijo que en el mensaje principal, que es que se necesita un cambio de estructura social”, detalló.

“La gente le llama que está loca, pero los resultados estadísticos de México lo dicen así, hay una tasa de desempleo mayor que jamás, se gradúan 9 de cada 10 personas que entran a la UABC, por tal motivo no hay fuentes de trabajo suficientes bien pagadas. Todo esto es consecuencia de algo que ella dijo, pero que se le pone más atención a como lo dijo y la mala influencia, que realmente el trabajo que hay detrás de todo lo que ella está diciendo, es una niña clamando ayuda y el problema está en que en lugar de ayudarla nos ponemos a criticar”, aseveró el psicoterapeuta.

Consecuencias sociales

El entrevistado consideró que realmente existen grandes carencias en el sistema educativo y social que nos rige. “Ahora lo que se tiene que hacer es una educación basada en la medida de tus creencias, en lo que tú eres bueno, de tus talentos y lo que a ti te gustaría hacer. No nos pueden cortar a todos con la misma tijera porque ahí es donde empieza el problema, luego hay niños que quieren suicidarse, que no se sienten comprendidos por el sistema, y es porque sencillamente no nos pudimos adaptar a todos los gustos, a todas las creencias, por tal motivo los niños se sienten desubicados, no tienen comunicación con la familia. Creo que hay que escuchar a la persona que menos te imagines, realmente el verdadero peligro no está en la gente que habla, el verdadero peligro está en la gente que no dice nada”, puntualizó el analista.