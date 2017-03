'Narcocultura' afecta comportamiento de jóvenes e incrementa violencia

Fernanda Acosta

@FernandaUniMXL

MEXICALI.- La educación empieza en casa, refirió el titular del Sistema Educativo Estatal, Miguel Ángel Mendoza González, al ser cuestionado acerca de actos de vandalismo, violencia y acoso que se suscitan en los planteles escolares.

De manera directa, el funcionario relacionó la conocida como ‘narcocultura’ y su influencia en el pensamiento y actos de los menores, con los disparados eventos violentos e ilícitos que los involucran. “Hay una corriente, lo atribuyo, desde que empezamos con una música y con una cultura ligada a pensamientos como que te voy a meter 6 balazos en la cabeza, con cadenas de oro y tengo 18 ‘viejas’ y no pasa nada, y el que no transa no avanza, todo eso se convirtió en música y hasta novelas hay ahora y lo vemos en nuestra casa” apuntó.

El secretario de educación refirió que las aulas son un espacio de convivencia con pares y adquisición de conocimiento para los jóvenes, pero el espacio donde se aprenden valores y estilo de vida es el hogar. La educación comienza en la casa, desde el momento en que el niño empieza a alimentarse de su madre, ahí empieza la educación básica, son los valores.

“Hay una responsabilidad también de los padres, hay que preguntarles ¿Cómo te fue? ¿Qué tarea hiciste? De vez en cuando darse una vuelta a la escuela, son prácticas que hemos dejado”, manifestó.

Mendoza González destacó que la dependencia a su cargo trabaja constantemente en el tema, y pidió reconocer que se trata de un esfuerzo que requiere conjunción entre Sistema Educativo y padres de familia, para poder erradicar la violencia. “Por ejemplo ahorita está desatado en Tijuana, en el nivel de preparatoria las amenazas a profesores a través de las redes; no podemos bajar la guarda y decir es una broma, no queremos que nos pase lo de Nuevo León, lo de Ohio”, puntualizó refiriéndose a alumnos agresores.