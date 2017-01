'El Chapo' Guzmán denuncia acoso sexual

MÉXICO (Agencias).- El capo Joaquín "El Chapo" Guzmán denunció que sufre acoso sexual por parte de un vigilante, reveló Silvia Delgado, abogada del detenido.

"El Chapo" Guzmán también afirmó que el oficial a cargo de su custodia no lo deja dormir, pues le toma lista cada cuatro horas.

"Este oficial no me taclea para revisarme, me soba", dijo "El Chapo" a su defensora, quien mencionó que es una situación "bochornosa" para Joaquín.

El Chapo" está preso en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Nº 9 Norte, ubicado en Ciudad Juárez, en el norteño estado de Chihuahua. México aceptó extraditar a Guzmán, con la condición de que no se le aplique la pena de muerte.