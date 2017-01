VIDEO: México no pagará ningún muro: EPN

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump ordenará la ejecución de un muro fronterizo que había prometido en campaña, el presidente de México contestó

"Lamento y repruebo la decisión de Estados Unidos de continuar la construcción de un muro de desde hace años, lejos de unirnos nos divide, México no cree en los muros, lo he dicho una y otra vez, México no pagará ningún muro ", enfatizó.

Señaló que dichas órdenes ejecutivas ocurren en un momento clave de una renegociación de varios temas, por lo que como presidente asume la responsabilidad de defender y cuidar los intereses de México y los mexicano.