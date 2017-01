Peña Nieto cancela su reunión con Donald Trump

México, (Notimex).- El presidente de México, Enrique Peña Nieto, anunció que no asistirá a la reunión de trabajo que estaba programa para el próximo martes con su homólogo estadunidense, Donald Trump.



“Esta mañana hemos informado a la Casa Blanca que no asistiré a la reunión de trabajo programada para el próximo martes con el @POTUS”, precisó en su cuenta de Twitter @EPN.

En un segundo tuit escribió que “México reitera su voluntad de trabajar con los Estados Unidos para lograr acuerdos en favor de ambas naciones”.

Apenas este miércoles ofrecía y exigía respeto, al resaltar la soberanía de nuestra nación:

De igual manera, refrendó la amistad con el pueblo de los Estados Unidos, así como la voluntad para llegar a acuerdos en beneficio de ambas naciones.

Este jueves el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, hizo referencia a la relación con México al calificar de inequitativo al Tratado de Libre Comercio, al asegurar que por ello habrían tenido pérdidas masivas de empleos.

En ese sentido, y tras el anuncio hecho el miércoles por la noche por parte de Peña Nieto, Trump publicó en su cuenta de Twitter que si México no estaba dispuesto a pagar por el muro en la frontera, lo mejor sería cancelar la reunión programada, en referencia a la visita del primer mandatario mexicano a los Estados Unidos a finales de este mes.

The U.S. has a 60 billion dollar trade deficit with Mexico. It has been a one-sided deal from the beginning of NAFTA with massive numbers...

of jobs and companies lost. If Mexico is unwilling to pay for the badly needed wall, then it would be better to cancel the upcoming meeting.