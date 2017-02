¿Qué hacer en caso de detención en EUA?

México, 12 Feb (Notimex).- Elaborar un plan de emergencia e investigar que documentos se deben llevar siempre a la mano, son parte de las acciones a tomar en cuenta en caso de alguna detención migratoria en Estados Unidos.

En caso de requerir orientación en la materia, el Centro de Información y Asistencia a Mexicanos (CIAM) sugirió acercarse al consulado correspondiente en donde brindan al migrante mexicano en Estados Unidos atención sobre abogados confiables.

En una infografía, el organismo de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) también los invitó a conocer sus derechos en casa, centro de trabajo o en la calle.

Si las autoridades llegan a casa, pidió no abrir la puerta, mantener la calma, no huir, no revelar la situación migratoria, preguntarles el motivo de su visita y solicitar un intérprete en caso de necesitarlo.

Recomendó pedir la orden judicial de arresto, y o registro, y si es que la tienen, pedir que la muestren por la ventana, y revisar que tenga un nombre, dirección y la firma del juez.

Si no llevan dicho documento, el migrante puede negarse a dejarlos entrar; si las autoridades entran a casa sin citada orden es preciso pedirles, de manera muy cortés, sus datos como nombres, números de placas y decirles que “no das tu consentimiento” para efectuar el registro.

Si las autoridades detienen a un migrante, éste tiene el derecho a guardar silencio, a no revelar su situación migratoria, y a pedir hablar con el consulado mexicano más cercano.

Así como a comunicarse con su abogado, no firma algún documento, investigar quien lo arrestó, solicitar un intérprete y derecho a fianza, no mentir, y no entregar documentos falsos.

El organismo recordó que una orden administrativa del ICE (forma I-200, I-205) no les permite a las autoridades entrar sin autorización a la casa de algún migrante.

Como parte de la salvaguarda del migrante, el CIAM sugiere cuidar a la familia, especialmente a los menores de edad, si nacieron en Estados Unidos, acudir al consulado más próximo para registrarlos como mexicanos.

De igual forma exhortó tener una copia de toda la documentación en un lugar seguro.

Para los interesados en obtener más información, los migrantes pueden acercarse a su consulado de México más cercano o llamar al CIAM al número telefónico 1-855-4636-395, desde Estados Unidos.