Cártel de Sinaloa cuenta con 15 mil hombres armados en México

MÉXICO (Agencias).- El Cártel de Sinaloa tiene 15 mil hombres armados en México, reveló el periodista español David Beriain en su reportaje titulado "Clandestino", publicó el portal El Debate.

Beriain pasó tres meses viviendo con miembros con el Cártel de Sinaloa, quienes afirmaron controlar un negocio que mueve más dinero que Producto Interno Bruto de muchos países grandes y reciben un beneficio anual de alrededor de 4,000 millones de dólares.

A decir de uno de los sicarios entrevistados, cuentan con códigos que respetar "tenemos códigos de no robar, no extorsionar y no dañar a los civiles".

Un guardia de seguridad del Cártel, dijo al periodista que el número de personas armadas en Sinaloa crece a pasos agigantados, quienes colaboran en el manejo de "heroína, metanfetaminas, cristal, marihuana, cocaína, lo que sea”.

"Matar gente es mi vicio", mencionó otro sicario.

