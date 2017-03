Banco mexicano Bansefi impulsará apertura de cuentas en EU

Los Ángeles (NTX).- La apertura de cuentas bancarias o con transferencias de banco a banco permitirán evitar cualquier amenaza de impuestos a las remesas de emigrantes desde Estados Unidos, afirmó el director general del banco mexicano Bansefi, Virgilio Andrade.



“El gobierno de México está reflexionando sobre distintas alternativas a las remesas que inmigrantes mexicanos envían a su país, y que en el 2016 sumaron 26 mil 970 millones de dólares”, declaró a Notimex el director de la Banca Nacional de Servicios Financieros (Bansefi).



Andrade asistió este día a la inauguracion de la Semana de la Educación Financiera en el consulado de Mexico en Los Ángeles, que se llevó a cabo en los 50 consulados de México en Estados Unidos.



En el evento Andrade estuvo acompañado por el cónsul de México en Los Ángeles, Carlos García de Alba, quien se sumó al llamado a los inmigrantes a cambiar hábitos a favor de la bancarización.



“No es posible que sólo 26 por ciento de los inmigrantes mexicanos en Estados Unidos posean una cuenta bancaria, cuando es su mejor alternativa para tener su dinero seguro y protegido y no en el colchón o en su casa”, sugirió el cónsul.



Andrade advirtió a su vez que la posible aplicación de un impuesto a las remesas enviadas a México tendría muchas complicaciones en su aplicación por el derecho financiero internacional.



“El gobierno de México está reforzando diversas acciones de protección consular a través de la provision de servicios financieros a migrantes mexicanos en Estados Unidos y a sus familias en sus lugares de origen”, destacó.



Todo ello con el objetivo de dar certidumbre económica y financiera a las remesas que mes con mes constituyen el principal sustento para un gran número de familias en México, añadió.



Andrade subrayó que Bansefi tiene como prioridad facilitar el envío de remesas de connacionales en Estados Unidos a más comunidades en México.



En el primer bimestre de 2017, las remesas a México provenientes de Estados Unidos aumentaron 17 por ciento para llegar a cerca de 200 millones de dólares con casi 400 mil operaciones.



Explicó que BANSEFI ofrece a los inmigrantes la apertura de una cuenta de ahorros para que sus familias reciban las remesas, administren de forma segura sus recursos y les eviten trasladarse a una sucursal a realizar el cobro, a la vez que les permitiría generar un historial bancario para acceder a créditos y otros servicios financieros.



Se estima que 49 por ciento de las familias mexicanas tienen un pariente cercano viviendo en Estados Unidos, y más de 20 por ciento de los familiares que se quedan en México reciben remesas.



BANSEFI cuenta con una red de sucursales con presencia en las 32 entidades de México, cubriendo 911 municipios a través de 426 establecimiento propios y dos mil 240 puntos de atención pertenecientes a las 178 sociedades de ahorro y Crédito Popular que conforman L@ Red de la Gente.



En este aspecto, resaltó que Bansefi, como parte de la banca de desarrollo de México, tiene como objetivo promover el ahorro y acercar a productos y servicios financieros a la población de escasos recursos ubicada en localidades alejadas o de difícil acceso.



Destacó que Bansefi no cobra ninguna cuota extra por sus servicios, sino sólo la que cobra la compañía de remesas a las que acudan los inmigrantes.



Andrade anticipó que esta semana Bansefi abrirá módulos para apertura de cuentas a quienes estén regresando a México y tengan alto en las 12 estaciones migratorios.



“Empezaremos en Tijuana, después Mexicali, y de ahí a las tres que reciben importante volumen como Ciuad Acuña, Nogales y Nuevo Laredo, para seguir a Piedras Negras, Ojinaga, Reynosa y Matamoros”, anotó.



Por su parte, el cónsul mexicano advirtió que ante la presencia de defraudadores y charlatanes la apertura de cuentas de ahorro con fuentes oficiales son indispensables para dar garantía a los inmigrantes.



“El que sean indocumentados no les quita derechos. Tienen derecho a asesoría, a conducción al préstamo, apertura de cuenta y envío de remesas, entre otros beneficios”, resaltó.



Andrade aseguró que L@Red De la Gente esta garantizada “No existe forma de que haya engaños a través del manejo de transferencias cuando indiquen los migrantes en la remesadora”, anotó.