Hospital con carencias, pero gobernador reparte dinero y hace regalos

MÉXICO (AGENCIAS).- No hay medicamentos ni herramientas para atender a los pacientes del Hospital José María Rodríguez de Ecatepec, Estado de México, sin embargo, el el gobernador Eruviel Ávila reparte dinero y electrónicos, publicó grupo Reforma.

Ante la falta de medicina, los enfermos deben comprarla, asimismo el material de curación, dijo una de las enfermeras del nosocomio.

“No hay gasas, no hay alcohol, no hay guantes, no hay cubre bocas, no hay gorros, isodine y les piden a los familiares que traigan material”, dijo.

Ante lo anterior, autoridades de la Secretaría de Salud del Estado de México indicó que faltarían algún medicamento, pero eso no quiere decir que haya desabasto.