VIDEO: ¡Aprovecha tus vacaciones con turismo de aventura!

Jalcomulco, Ver., 8 Abr (Notimex).- El turismo de aventura es una forma de conectarse con la naturaleza y con las personas con las que se viaja, lo que ocasiona esa magia de disfrutar el entorno y genera las relaciones humanas cara a cara, señaló Maricarmen Rodríguez, gerente general de la aldea Rodavento.



En entrevista con Notimex, dijo que en el municipio de Jalcomulco es ideal para alejarse de la tecnología y de las actividades cotidianas, ya que en dicha zona del estado de Veracruz se puede practicar el rafting, la tirolesa, así como el llamado Cañonismo.





Maricarmen Rodríguez señaló, que para ello los visitantes tienen distintas opciones para hospedarse y lugares que ofrecen esas actividades, además que podrán ver la hospitalidad de todos los pobladores los cuales satisfacen las necesidades de los turistas, es decir, con una cordial actitud de servicio.



Detalló que en el caso del hotel boutique que representa los clientes cuando llegan ven que no hay teléfono, ni señal de celular, lo que en un inicio les genera un “shock” de estar incomunicados, en medio de la selva, pero en la medida que pasa un rato se resignan y guardan sus equipos móviles.



“Lo anterior ocasiona que se conecten con la naturaleza y con las personas que vienen en el viaje, de esa manera se dan cuenta de la importancia de alejarse un poco de la tecnología y volver a las relaciones humanas cara a cara y disfrutar del entorno”, expuso.



La gerente de Rodavento expresó que la tecnología y la prisas hacen que las personas no se den cuenta lo que tienes a tu alrededor, pero en el caso de dicho hotel el entorno no permite tener el alcance de tecnología, por su ubicación entre cerros no permite que llegue la señal de celular.



Enfatizó que esa limitación de hace esa magia de conectarte con el de junto, poder platicar y disfrutar del fresco del sol y de la naturaleza.



“Es un lugar mágico y cualquiera que viene a Jalcomulco recibe la calidez de su gente, hace 25 años inició una actividad económica diferente, ya que antes se dedicaban al cultivo al mango al cacahuate y la caña, pero ahora también se base del turismo de aventura”, manifestó.



Detalló que las actividades de turismo de aventura son para todas las personas amateurs, esto debido que tanto ene rafting, cañonismo y tirolesa, cuentan guías y personal especializado, los cuales indican la forma en cómo practicarlos y proporcionan todo el equipo de seguridad.



Rodríguez explicó, que rafting consiste en el descenso del río Pescados o la Antigua, para el mismo sólo se requiere de edad mínima de 12 años en adelante.



“Se puede hacer en dos vertientes una que es pura diversión, en familia y con amigos; la otra opción es el team building que es algo de moda entre las empresas y funciona para trabajar temas en equipo”, apuntó.



Resaltó que sólo el visitante debe llegar con las ganas de divertirse y disfrutar, ya que quienes vayan a practicar una de las actividades se les proporciona el equipo que es el chaleco, el casco y el remo, además los guías dan una plática de capacitación y los puntos de seguridad a tomar.



El recorrido inicia en el río Pescados y es un recorrido de unos 22 kilómetros, en donde se encontraran con unos 24 rápidos de distintas categorías que van de la dos a la cinco.



Durante el trayecto se puede apreciar la naturaleza que hay, ver a la garza tigre mexicana, entre otras aves, el pasar por las montañas, asimismo observar plantaciones de mango y cómo los habitantes recolectan los camarones con sus trampas.



La práctica de dicha actividad es una labor de equipo en donde todos con la ayuda y orientación del guía, la aventura se disfruta y no hay nada más que pensar en las maravillas naturales que tiene México para disfrutar y conocer.



El cañonismo se desarrollar en la senda de un río e inicia en el ejido de Tlacotalpan y termina en el ejido Apazapan, son tres horas de recorrido, entre los cuales los aventurados van sobre un río con escurrimiento y eso forma posas, asimismo un salto de tres metros, en temporadas de lluvia se forma un tobogán natural con el agua de río.



Para el caso de la tirolesa cuenta con cinco plataformas, tiene cinco tiros de casi un kilómetro y el más alto es de 400 metros, vas volando entre la copa de los árboles a unos 30 metros de altura y finaliza con una pequeña caminata con unas vistas espectaculares de la senda del río, del pueblo y una parte selvática.



“El punto es el superar los propios miedos y barreras, es un recorrido sobre las copas de árboles de mango, se pasa por un mangal, es una hora de practica y cuenta con todas las especificaciones de seguridad.



Resaltó que todas las actividades son para quienes van de vacaciones, así como para el turismo empresarial en donde diversas compañías del sector automotriz y de entretenimiento, de nivel nacional e internacional, llevan a cabo reuniones de trabajo.



Las actividades se enfocan en el trabajo en equipo, liderazgo, todo de acuerdo a las necesidades de cada empresa, de ahí que además de tener el turismo de aventura, hay diversión y el crecimiento a nivel empresarial, al contar con salón de sesiones, juntas de cierre anuales y planeación anual.



Por otra parte, para los pequeños también hay actividades de acuerdo a su edad, mientras los padres están en el rafting o en el cañón, hay monitores que están con los menores en donde hay un mini muro para escalar, mini tirolesa, y todos con guías capacitados.



En el caso de quienes no desean la aventura, y buscan sólo relajarse y también gozar de la naturaleza hay un Spa en lugar del sauna se tiene el temazcal con piedra volcánica en donde hay un chamán que dirige el mismo, es un modo espiritual, además de una buena sesión de masaje, entre otros.



Sentenció que la naturaleza todavía está con nosotros, podemos acercarnos a ella y va amostrar lo rica que es esa convivencia con nuestro entorno.



En cuanto a la gastronomía el toque de Jalcomulco a nivel de la población son las Acamayas en distintas presentaciones como son enchipotladas, al ajillo, además de la venta de camarón río el cual es atrapado de manera artesanal con las trampas hechas de vejuco.



Otro de los platillos típicos es tlatonile que es como el pipián, pero de pescado o pollo asado y esta tropicalizado.



El municipio de Jalcomulco se ubica en la zona central del estado de Veracruz, se localiza a 29 kilómetros de Xalapa y a unos 359 kilómetros de la Ciudad de México.