VIDEO: Dan 'zape' a Javier Duarte y cae de 'costalazo' en la patrulla

MÉXICO.- Javier Duarte recibió un 'zape' durante su traslado a la Torres de Tribunales bajo un fuerte dispositivo de seguridad en el que se evitaban las preguntas de periodistas de distintos medios.



Con tal de que el priista no fuera alcanzado por los reporteros, policías lo lanzaron con fuerza a la celda de la patrulla, pero éste no contuvo el equilibrio y cayó de 'costalazo' quedando al descubierto ante las cámaras con las piernas abiertas y la camisa a punto de desabotonarse.



En la audiencia del miércoles realizada en la sala del Tribunal Quinto de Sentencia Penal en Guatemala, el exgobernador de Veracruz decidió no allanarse, retrasando de esta manera su extradición a México.