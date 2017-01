Darían baja a 200 policías; 70% reprobó examen de control y confianza

Por: José Luis Camarillo



TIJUANA.- Aproximadamente 200 policías municipales de Tijuana serían dados de baja de la corporación; el 70% de ellos por no aprobar el examen de Control y Confianza, informó el secretario de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Marco Sotomayor.



"Hay alrededor de 200 expedientes que pudieran llevarnos a que haya remociones de elementos, alrededor de 200 expedientes, la no certificación de Control y Confianza, es decir, que no aprobaron la evaluación de Control y Confianza", sostuvo.



Afirmó no tener conocimiento sobre agentes involucrados con el crimen organizado, sin embargo, no descartó algún caso por la falta de aprobación de los exámenes poligráficos.



"Desde que iniciamos la administración no tengo yo datos de elementos que estén relacionados con el crimen organizado, sin embargo, en el cuestionamiento de las personas que no han aprobado la evaluación de Control y Confianza pudiera presumirse que en algunos casos, en los menores, sí pudiera darse a lo mejor porque no aprueban la evaluación poligráfica", expresó.



El secretario de la SSPM enfatizó que debido a temas "legaloides" y "tortuguismo", el estudio de los oficiales no avanzaban, por lo que optaron por disponer de un abogado defensor del Jurídico.



"Nosotros designamos un abogado defensor por parte del Jurídico, entonces, ahora se tiene un abogado defensor y ahora queremos ver cómo responden los tribunales federales o jueces federales", finalizó.