63 accidentes por lluvias en Tijuana; 2 muertos y 4 atropellados

TIJUANA.- La Secretaría de Seguridad Pública de Tijuana (SSPM) hace un llamado a los conductores a mantener la calma y respetar los señalamientos de tránsito; y dado que durante las últimas horas han continuado las precipitaciones pluviales, se exhorta a tomar las debidas precauciones a fin prevenir cualquier tipo de accidente.



El encargado de despacho de la Subdirección de Tránsito, Édgar Francisco Castillo Fraga, informó que en las últimas 24 horas se registraron 63 accidentes, donde 2 personas perdieron la vida, 7 resultaron lesionadas, además de que hubo 4 casos de atropellamiento y una volcadura.



En uno de estos casos, atendido por elementos de la Policía Municipal y de la Dirección de Bomberos, esta mañana se registró una salida de camino y choque contra una palmera de un auto en la carretera libre Tijuana Ensenada, a la altura del fraccionamiento San Agustín, donde hubo un lesionado que fue trasladado a un hospital.



Castillo Fraga reiteró que las principales recomendaciones para no ser parte de estas estadísticas, y más durante periodos de precipitaciones pluviales, son: No utilizar el teléfono celular mientras se conduce, mantener la distancia entre vehículos, transitar a velocidad adecuada, además de verificar las condiciones mecánicas de las unidades y respetar los señalamientos de tránsito, entre otras.



En caso de que lluvia intensa, dijo, es necesario encender luces delanteras y traseras; y por casos de frenado de emergencia y falta de visibilidad previamente se debe revisar que neumáticos y limpiadores estén en óptimo funcionamiento.



En cuanto a los motociclistas, se recomienda utilizar el casco, impermeable y no transportar más de dos personas, así como respetar los señalamientos viales.