Madre de niña Memfis afirma que nunca la exhibió en Facebook

- Confía que su hija sigue viva.



Por: José Luis Camarillo



TIJUANA.- Tras los señalamientos de un locutor de la región, quien aseguró que la niña Memfis desapareció porque la exhibían en Facebook, la señora María Dolores de León, mamá de la extraviada, lamentó tales comentarios que no sólo le afectan a su persona también a la menor.



"El señor Palafox es un periodista, de hecho es el primero que se suben esas fotos, yo cuando era joven tenía a Memfis muy chiquita, yo tenía 'Face' mis amigos en el 'Face' eran 40 personas máximo, es de familia nomás, yo nunca expuse a mi hija por el 'Face' ya después estuvo mucho tiempo cerrado, pero las fotos ahí se quedaron, la niña está vestida como de Gatubela fue un evento en la escuela", explicó la madre.



Afirmó que tal locutor es una persona morbosa, pues si su hija estuviera gorda no le habría llamado la atención para criticarla "se le forma el cuerpecito porque es delgada".



También lamentó que se haya mencionado que Memfis de 10 años estaría muerta, pues todavía la autoridad no ha confirmado que el cuerpo de una menor encontrada en la colonia Jardines de las Cruces corresponda al de su hija.



"Me dolió acusándome que yo como que yo la estuve propagando ahí en el 'Face' por eso fue asesinada y raptada, él afirma que fue asesinada, él ya lo dio por hecho que estaba muerta", refirió.



María Dolores de León dijo que el 14 de febrero se cumplirían tres meses de la desaparición de su hija, sin embargo, confía que sigue con vida.



"Yo sé que está por ahí y está viva, mi corazón me indica que está viva y que no es el cuerpo que está ahí y pues a seguir buscando no vamos a parar, si alguien la tiene, la comunidad que hable, que me ayude que hable que diga dónde está Memfis, de que no se hagan cómplices Tijuana es una ciudad muy bonita no dejemos que caiga", concluyó.