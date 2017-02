Memffis no fue violada, asegura subprocurador

Por: José Luis Camarillo



TIJUANA.- De acuerdo a la necropsia la niña Memffis Marroquín de León no fue abusada sexualmente, informó el subprocurador de Investigaciones Especiales de la Procuraduría General de Justicia del Estado, José María González Martínez.



"No presenta ninguna agresión sexual", afirmó.



Señaló que con pruebas genéticas se confirmó de que el cadáver encontrado en la colonia Las Cruces correspondía al de la niña Memffis 10 años, por lo que la PGJE a través de la Unidad de Homicidios Dolosos inició investigación por el delito de homicidio.



"Estamos en una fase de búsqueda la información que se pedía era en torno a ello, ya ahorita cambió la situación, han estado muy cooperativos ambos padres, sin embargo, apenas hoy empezó la investigación de Homicidios Dolosos", expresó.



José María González Martínez, mencionó que de momento "no hay líneas de investigación".



Memffis desapareció el lunes 14 de noviembre del año pasado, luego de llamar por teléfono a su madre y decirle que se sentía mal y que estaba en el bulevar Fundadores esperando a que su padre fuera por ella. Después, nadie imaginó que el cuerpo localizado en la colonia Las Cruces en la delegación San Antonio de Los Buenos el viernes 3 de febrero pasado era el de la niña.