Van 136 muertes violentas en Tijuana; 34 en febrero

Por: José Luis Camarillo



TIJUANA.- Desde que inició el 2017 un total de 136 muertes violentas han ocurrido en Tijuana; 34 de ellas en febrero, informó el subprocurador de Investigaciones Especiales de la Procuraduría General de Justicia del Estado, José María González Martínez.



Señaló que los homicidios se deben a la batalla entre delincuentes por el control de la venta de drogas al menudeo.



"No hay variante en el tema de homicidios, sigue siendo desagraciadamente pugnas por el narcomenudeo", expresó.



Respecto a las personas asesinadas, González Martínez, dijo que el hombre abatido a tiros en una camioneta en el bulevar Díaz Ordaz sí fue identificado, pero por cuestiones de investigación no puede revelar el nombre.



De los muertos en zona Centro el martes, agregó que al momento de ninguno se sabe su nombre y que "una persona llama al C4 y hace una amenaza a todos los cuerpos policiacos, se trata con las reservas por el tema de los muertos del Centro, es una amenaza que no se metan al Centro".