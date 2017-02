Desconocen a qué cárteles pertenecen los 'narcotúneles' de 2016

Por: José Luis Camarillo



TIJUANA.- A un año de descubiertos distintos 'narcotúneles' en la entidad, el delegado de la PGR en Baja California, Pedro Torres, admitió desconocer a qué cárteles pertenecen.



"Estamos todavía en ese proceso son asuntos que siguen vigentes", expresó.



Enfatizó que la Procuraduría no investiga como tal a cárteles de la droga, integra investigaciones para determinar quiénes son los dueños de los predios que esconden los túneles clandestinos.



"Nosotros traemos y nos constreñimos a lo que tenemos en nuestras carpetas de investigación como tal, sujetos detenidos, es decir, y vaya todavía son asuntos que no están concluidos por eso no podemos decir quiénes ", dijo.



El delegado de la PGR en Baja California, recordó que tres 'narcotúneles' han sido localizados en lo que va del año en Tijuana y han efectuado seis cateos en una semana.



Sostuvo que la propia dinámica de Tijuana representa interés para todos los miembros de la delincuencia organizada para realizar sus actividades.



Acorde a datos de la PEP, de 2006 a 2016 nueve 'narcotúneles' fueron localizados en la entidad; cinco en Tijuana y cuarto en Mexicali, algunos casos tras operativos propios de la corporación y en otros en conjunto con personal militar.