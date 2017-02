2 líneas de investigación en caso Memffis Marroquín

Por: José Luis Camarillo



TIJUANA.- La muerte de la niña Memffis Marroquín no quedará impune, aseguró el subprocurador de Investigaciones Especiales de la PGJE, José María González Martínez, pues la autoridad cuenta con dos líneas sólidas de investigación del caso.



"Dos líneas de investigación, una va fortaleciéndose, igual insisto no lo puedo mencionar, pero sí hay un interés de obviamente de la superioridad para esclarecer", expresó.



González Martínez enfatizó que hay presión constante por resolver el crimen de la niña de 10 años "no va a quedar impune".



Autoridades estatales confirmaron con pruebas genéticas que el cadáver localizado en la colonia Las Cruces el pasado siete de febrero era el de Memffis Marroquín, reportada como desaparecida el 14 de noviembre del año anterior.