Errores de otras autoridades causan menos detenciones: Sedena

Por: Esteban Merlo

TIJUANA.- Ante las críticas porque el Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP) no pueden capturar a los delincuentes, el comandante de la Segunda Zona Militar, Enrique Martínez López, admitió que se debe a más errores al momento de hacer las detenciones.

"No tiene nada que ver el alza con el NSJP; lo que no nos ha permitido en algunos casos, por probablemente errores de las autoridades de que no llevan a cabo todo el proceso”, dijo.

Para poder tener mejores resultados esperan mayor colaboración por parte de la comunidad, ya que sin ella, los criminales tendrán más posibilidades de salir libres.

"No es de que no sepan, se ha capacitado a gente pero hay aspectos que siguen fallando, si se ponen a disposición se hace carpeta de investigación correspondiente”, sostuvo.

Como los fiscales no logran presentar las suficientes pruebas que demuestren la culpabilidad en delitos graves, los imputados salen libres o se les encuentra delitos menores.