Iban por uno y mataron a todos

Por: José Luis Camarillo

TIJUANA.-De la quíntuple ejecución en la Zona Norte, las investigaciones arrojan que una sola persona era el objetivo de los delincuentes, pero los mataron a todos, esto de acuerdo con Miguel Ángel Guerrero Castro, coordinador estatal de la Subprocuraduría Contra Delincuencia Organizada (SCDO).

"Desagradecidamente se llevaron en el paquete a 5 personas más porque está un sexto ya por fallecer, el objetivo era un sujeto se encontraban todos reunidos para que no quedaran testigos ni cabos sueltos dispararon a todos", la persona que quedó con vida no pudo declarar, pero los doctores no dan esperanza, pues tiene muerte cerebral,explicó.

De las estas investigaciones también trascendió que el objetivo era Daniel Rodriguez Mercado alias "Little One" encargado de rentar los departamentos, y que en los mismos había un punto de venta de droga, por lo que fue ejecutado por personas del cartel rival.

Por último Guerrero Castro señaló que las víctimas pertenecen al Cártel de Sinaloa y los agresores a una célula en extinción llamada "Los monitos".