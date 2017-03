Sube de tono la pugna entre narcomenudistas: SSPM

Noticias Relacionadas Pugnas por narcomenudeo en Tijuana continuarán, reconoce SSPM

- A ello atribuyen la ola de homicidios.

- Decomisan 160 armas en 3 meses; capturan a narcomenudistas y asesinos



Por: José Luis Camarillo



TIJUANA.- El secretario de Seguridad Pública Municipal, Marco Sotomayor, atribuyó la ola de homicidios a una pugna mayor entre narcomenudistas situación que anteriormente no existía.



Enfatizó que las recientes muertes violentas no se deben a una falla de la corporación y que "es un fenómeno que se está dando y que lo estamos atendiendo".



Destacó que elementos de la Policía Municipal han detenido a 25 presuntos homicidas, asimismo han decomisado 160 armas de fuego en lo que va de la presente administración.



El titular de la SSPM recordó que un hombre en posesión de dos pistolas fue arrestado este jueves, mismo que sería responsable de múltiples homicidios en la ciudad.



Por último, expresó que por el tamaño y topografía del municipio no es sencillo consumar las aprehensiones "pero no es tan fácil el poder intervenir en todos los eventos y tener una detención".