Ayuda para localizar a Andrés Camacho; padece esquizofrenia

TIJUANA.- La Unidad Estatal Investigadora de Búsqueda de Personas no Localizadas solicita la colaboración de la ciudadanía para localizar a un hombre de 57 años de edad.



El extraviado responde al nombre de Andrés Camacho Cervantes, originario de Guanajuato.



Media filiación: ojos color café, cabello negro ondulado, tez morena clara, mentón redondo, peso 60 kilogramos, estatura 1.62 metros, complexión delgada, boca grande, labios gruesos, ceja poblada, nariz ancha, frente amplia.



Señas particulares: cicatriz en ambas piernas por tratamiento de varices.



Tiene esquizofrenia y diabetes, y toma medicamento para ambas enfermedades.



Andrés Camacho Cervantes, salió de su domicilio en la colonia Buenos Aires Norte, el pasado 4 de abril de este año, rumbo al Hospital General para tratarse un problema del estómago, pero ya no supieron de él, lo han buscado con resultados negativos, por lo que desconocen su paradero.



Por lo anterior se solicita la colaboración de la ciudadanía, para que en caso de tener información o datos sobre su posible paradero, lo reporte a la Unidad Estatal Investigadora de Búsqueda de Personas no Localizadas, o se comunique en Tijuana a los números telefónicos (664) 634-66-21 ó al 900-7430 extensiones 1702 y 1703, o bien al número de emergencias 911 ó al de denuncia anónima 089.