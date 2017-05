PGJE apelará liberación de acusado americano por falta de traductor

Noticias Relacionadas Liberan a supuesto ladrón estadounidense por no otorgarle traductor

Por: Sonia de Anda

TIJUANA.- La PGJE apelará la resolución del juez que dejó en libertad al americano acusado de robo por no haberle ofrecido un traductor, afirmó el subprocurador de Justicia Zona Tijuana, Jorge Álvarez, quien destacó cuando han usado este tipo de recursos la mayor parte de las veces han sido favorables a la institución que representa.

“A criterio del juzgador considero que al momento de la detención que fue asegurado por elementos de la Policía Federal no se le puso y perito traductor y por tanto no existía la certeza de que él haya entendido los derechos que le da la ley al momento de su detención, también hace referencia en su audiencia la juez que cuando lo visita la autoridad consular no se advierte que estos miembros del consulado hayan sido abogados o expertos en derecho que también de igual forma le hicieron del conocimiento los derechos al imputado, nosotros no compartimos ese criterio por una simple lógica, es por eso que vamos a acudir al tribunal de alzada para apelar el asunto, pero bueno respetamos la decisión del poder judicial. Actualmente después de que decreto su libertad él se puso a disposición de Migración esperando su procedo de deportación”, indicó.

­Luego de que un juez de Tijuana pusiera en libertad al presunto ladrón de zona de Real del Mar, James Tyler Yeager, quien es un ciudadano estadounidense, mismo que fue capturado por agentes de la Policía Federal hace una semana tratando de robar un domicilio, el magistrado determinó que los derechos del presunto responsable fueron violados al no proporcionarle de forma inmediata un traductor.

Cabe mencionar que de acuerdo a las primeras investigaciones a cargo de la Policía Ministerial, determinaron que el sujeto en cuestión forma parte de un grupo dedicado a diferentes delitos en el área de Real del Mar, además de que está relacionado con actividades ilícitas que se desarrollaban en un domicilio que fue cateado el 27 de febrero de 2017, donde se encontraron documentos y billetes falsos, así como vehículos con reportes de robo.

Asimismo, autoridades ministeriales han indicado que Yeager cuenta con una orden de aprehensión en Montana y es sospechoso participar en homicidios ocurridos en la zona.