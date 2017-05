Padrastro abusaba de niña y su mamá ni en cuenta

TIJUANA.- La Subprocuraduría de Justicia en Tijuana logró resolver un caso de abuso sexual a menor de 14 años, en contra de Ramón “N”, quien durante poco más de 10 meses abusó sexualmente de su hijastra de 11 años de edad.



La víctima señala que en el mes de enero de 2016, fue la primera vez que su padrastro la tocó de manera indebida, señalando que Ramón “N”, aprovechó que su pareja y madre de la menor, había salido de compras, para abusar de ella.



La menor señaló que de nueva cuenta, en el mes de mayo, justo después del día de las madres, su padrastro volvió a tocarla, esta vez casi lo hizo frente a su madre y hermana, quienes estaban de espaldas y no pudieron percatarse de lo sucedido, ya que menciona la víctima el contacto fue muy rápido y sorpresivo.



Justo después que la menor cumpliera los 12 años de edad, en el mes de agosto, Ramón “N”, volvió a abusar de ella, esta vez amenazándolo con no contar nada de lo sucedido o le costaría mucho.



No fue sino hasta el mes de noviembre de 2016, siendo esta la última vez que el sentenciado tocó a la menor, aprovechando que era de noche y que su madre se estaba bañando y su hermana dormía, que la menor relató lo sucedido.



Por ello y derivado de las pruebas presentadas por parte del Ministerio Público ante el juez, es que se logró dictar sentencia de 4 años de prisión y 100 días de multa en contra de Ramón “N” por el delito de abuso sexual a menor de 14 años.