Cámara de Diputados aprueba uso medicinal de la marihuana

México, 28 Abr (Notimex).- La Cámara de Diputados aprobó, en sus términos, la minuta del Senado que reforma la Ley General de Salud y el Código Penal Federal para permitir en el país el uso medicinal y científico de la cannabis sativa o mariguana.



El dictamen, enviado al Ejecutivo Federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación, elimina la prohibición y penalización de los actos relacionados con el uso medicinal de la mariguana y su investigación científica y de aquellos que atañen a la producción y distribución de la planta para esos fines.



El dictamen fue aprobado en lo general con 374 votos en favor, siete en contra y 11 abstenciones.



Se rechazaron de manera gradual las reservas que se presentaron a nueve artículos y se avaló en lo particular con 301 votos en favor, 84 en contra y dos abstenciones.



La minuta adiciona el Artículo 235 Bis a la Ley General de Salud y reforma los preceptos 237, 245 y 290 de esta legislación. Además modifica el Artículo 198 del Código Penal Federal.



El nuevo Artículo 235 Bis estipula que “la Secretaría de Salud deberá diseñar políticas públicas que regulen el uso medicinal de los derivados farmacológicos de la cannabis sativa, índica y americana o mariguana.



Entre ellos se encuentra "el tetrahidrocannabinol, sus isómeros y variantes estereoquímicas, así como normar la investigación y producción nacional de los mismos”.



El 237 se modifica para quitar a la cannabis sativa o mariguana la tipificación de vegetal prohibido en el territorio nacional, para siembra, cultivo, cosecha, elaboración, preparación, acondicionamiento, adquisición, posesión, comercio, transporte, suministro, empleo y uso, de tal manera que estos actos puedan realizarse con fines médicos y científicos.



El Artículo 245 se reforma para clasificar al tetrahidrocannabinol como una sustancia psicotrópica con valor terapéutico.



Especifica que cuando esa sustancia contenga concentraciones mayores al 1.0 por ciento de los isómeros indicados en la ley constituye un problema grave para salud pública, no así cuando dichas concentraciones sean menores o iguales a 1.0 por ciento.



También se estipula que los productos que contengan derivados de la cannabis sativa en concentraciones del 1.0 por ciento o menores de tetrahidrocannabinol y que tengan amplios usos industriales podrán comercializarse, exportarse e importarse cumpliendo los requisitos en la regulación sanitaria.



El precepto 290 se reforma para indicar que la Secretaría de Salud (SSA) otorgará a droguerías y establecimientos dedicados a la elaboración de medicamentos la autorización para importar los derivados de la mariguana.



El Artículo 198 del Código Penal Federal se reforma adicionando un último párrafo para establecer que “la siembra, cultivo o cosecha de plantas de mariguana no será punible cuando estas actividades se lleven a cabo con fines médicos y científicos en los términos y condiciones de la autorización que para tal efecto emita el Ejecutivo federal".



La minuta fue aprobada por el Senado el 13 de diciembre de 2016 y la turnó a la Cámara de Diputados, donde fue dictaminada por Comisiones Unidas de Justicia y Salud.



El dictamen surgió de una iniciativa que presentó el Ejecutivo federal en la Cámara alta el 21 de abril de 2016.



El documento lo fundamentaron los diputados Abel Murrieta Gutiérrez (PRI), de la Comisión de Justicia, y el presidente de la Comisión de Salud, Elías Octavio Iñiguez Mejía (PAN).



La posición de los grupos parlamentarios la fijaron Cynthia Gissel García Soberanes, del partido Encuentro Social; Karina Sánchez Ruiz, de Nueva Alianza; y Rosa Alba Ramírez Nachis, de Movimiento Ciudadano.



Además Mariana Trejo Flores, de Morena; Arturo Álvarez Angli, del Partido Verde Ecologista de México; Jesús Zambrano Grijalva, del PRD; Rocío Matesanz Santamaría, del PAN, y Adriana Terrazas Porras, del PRI.



A favor se pronunciaron Jorge Álvarez Maynez, de Movimiento Ciudadano; Vidal Llerenas Morales, de Morena; Guadalupe Hernández Alcalá, del PRD; Leticia Amparano Gámez, del PAN; Jonadab Martínez García, de Movimiento Ciudadano; Jorge Triana Tena, del PAN, y Sofía González Torres, del Partido Verde Ecologista de México.