Piden concluyan pavimentación en La Morita; intransitable por lodo

Por: Sonia de Anda

TIJUANA.- Vecinos de la calle Membrillo Norte en la colonia La Morita 1ª. Sección demandan que el Ayuntamiento concluya la pavimentación de esta vía que quedó sin terminar hace dos años, pues en ese entonces sólo se trabajo en una mitad de la vía y hoy se encuentra intransitable por el lodo.

“Mire las condiciones de la calle y las personas lo que batallan para salir a comprar algo básico a la tienda, no se puede y ya tiene como dos años que pavimentaron la mitad de la cuadra y nos dejaron la mitad sin pavimentar, les estamos diciendo ahorita porque ya tenemos las particiones en palacio, somos del comité y todavía no nos resuelven nada, ahorita nos dicen que hasta que esté el sol y llegue el verano porque no se va a poder secar el pavimento, no nos vienen a poner aunque sea un camión de arena para que puedan desplazarse fácilmente, se tienen que usar costales porque no entra la basura, ni el gas, nadie”, dijo la señora Sandra Aragón.

La señora Angélica Hernández, residente del lugar indicó que desde hace dos años el delegado municipal de la Presa, Jorge Alberto Tsutsumi les informó que sólo les pavimentaría media cuadra, pero desde entonces la calle aparece en el Ayuntamiento como pavimentada cuando su situación es diferente

“Supuestamente nos pavimentaron, media cuadra porque trajimos al subdelegado Misael y dijo que nada más tenia para la mitad y nos fuimos con el delegado el Tsutsumi a la delegación La Presa y le reclamé que porque la calle de atrás tenía hasta baqueta y dijo que esas banquetas las había hecho con piquitos que le habían quedado y todos nosotros preguntamos porque con esos piquitos no los echaba aquí y dijo que no podía porque ya lo tenía destinado a la otra calle y le dijimos que no se nos hacia justo porque esa calle le pudieron hasta bollas y no las necesita, la principal no tiene y ahora nos dijeron que si queríamos nos iban a pavimentar media cuadra y no es ni media cuadra, hemos estado constantemente y no nos hacen caso porque supuestamente esta calle esta pavimentada y no es cierto”, aseguró.

La señora Martina es de la tercera edad e indicó que en la calle viven cerca de ocho personas de la tercera edad y personas con discapacidad que no pueden llegar a sus consultas médicas y que incluso han sufrido caídas por la situación de esta calle.

“Dicen que es porque iban a echar la calle más angosta y la hicieron muy ancha y acá no alcanzamos y habemos aquí como 7 u 8 discapacitados, yo ya llevo como 20 caídas, no salgo del suelo, casi me arrancó la cabeza, me pegue con un palo, creo que hasta escarbe el bordo

La señora Dorotea Gómez explica que constantemente se inunda su vivienda debido a que quedó mal nivelada.

“El viernes en la noche se me metió el agua y mi familia me ayudó, mis muebles no se dañaron, pero cada vez que llueve se me mete el agua”, mencionó.