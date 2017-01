Tijuana con la gasolina más cara del país; poca demanda en estaciones

- Automovilistas resignados.

- Malos manejos del recurso es causa del aumento de la gasolina: diputado.

- Morena encabeza concentración el fin de semana en protesta.

Por: Alberto Elenes

TIJUANA.- Tijuana y parte de Playas de Rosarito cotizan la gasolina más cara del país. Con la llegada del nuevo año el precio del combustible se incrementó en 20%, generando molestia y resignación entre los automovilistas.

Sondeo:

“Echo 20 litros y pues ya subieron ochenta pesos y pues para mí es duro. - ¿Cómo le va hacer? – Pues no podemos hacer nada, el gobierno es el gobierno y el gobierno va hacer lo que le da su gana, el pueblo siempre va a sufrir más”, comentó el automovilista José Hernández.

“Malísimo, está carísima ya, si le echaba 150 ahora no más le calculas a lo que vas a ocupar”. - ¿Qué piensa hacer? – Nada, pues ahorrar, mover el carro lo menos posible y ya”, dijo Rita Márquez.

“Eso incrementa pues una inflación tremenda para todos los productos que vamos adquirir. - ¿Qué puede hacer usted por ejemplo ante esta alza? – Pues que, ni modo de no conducir los vehículos, de no utilizar”.

“No hay más, que más se puede hacer, el gobierno no dice nada, tenemos que andar en carro para trabajarle y ganar dinero”.

Los malos manejos del gobierno federal sobre la administración de los recursos ha sido la causa que ha llevado a que se genere el aumento del precio de las gasolinas a nivel nacional, aseguró el diputado federal, José Teodoro Barraza López.

“Pues un mal manejo de la economía, me parece a mí que queda muy claro, finalmente lo que se dijo en su momento, que la reformas energéticas llegaron tardías porque el gobierno federal no estuvo preparado, de tal manera que estamos viendo las consecuencias de no tener la infraestructura para enfrentar los retos del exterior, entonces Pemex actualmente está en una situación crítica económicamente y no está haciendo eficiente la producción”, explicó.

Como en otras partes del país en Tijuana también hubo una concentración en protesta por éste incremento, la diferencia es que fue de manera pacífica, fue convocada por Morena y únicamente se limitó a una reunión en la Torre de Aguacaliente.

“Estamos haciendo una lucha contra los abusos de las autoridades, por los precios tan altos pues en todo, en el agua, la luz, en los combustibles”, aseveró el simpatizante de Morena, Raúl Ayala.

“Ya basta de que nos sigan pisoteando, que sigan abusando del puesto que tienen, ya basta que ellos tomen determinaciones y decisiones sin ni siquiera tomar en cuenta al pueblo”, agregó la simpatizante de Morena, José Valenzuela.

Las estaciones abastecedoras de combustible registran esta semana menor actividad a lo usual, estiman varios factores, uno el incremento del combustible, dos el periodo vacacional y tres incluso la fuga de consumidores a Estados Unidos.