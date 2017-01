Por inflación subirán 20% rentas en Tijuana

Por: Sonia de Anda

TIJUANA.- Inmobiliarios de la ciudad estiman que la inflación que se está registrando a principios de este ano genera incrementos de hasta un 20% en el costo de las rentas comerciales y casa habitación, afirmó la presidenta de la asociación que representa este sector, Guadalupe Pedroza Martínez.

"Ahorita hay mucho impacto porque se está moviendo mucho las rentas, hay inversionistas que buscan comprar en centros comerciales o un edificio para rentar, hay escases de rentas y eso hace que se aumente, pero andaremos en un 20% en incremento de rentas posiblemente para este año, en la venta no hay ahorita nada reflejado, está iniciando, el mercado nos dará los valores", señaló.

Agregó que en la venta de inmuebles los impactos se reflejan más en las viviendas nuevas.

"El problema está en las casas nuevas porque el material si sube muy fuerte, pero el impacto siempre existe porque está en constante cambio el dólar, ahorita esta lo de la gasolina, pero ya tuvimos el año pasado con muchos incrementos porque estamos en una zona fronteriza dolarizada, hay problemas en ciertas áreas porque la gente está acostumbrada a comprar en dólares, pero hemos tenido problemas porque la gente que quiere venden su casa y hace 10 o 15 años la compro en 100 mil dólares y la quiere vender en 100 mil dólares y no vale eso, tenemos que hacer hincapié en que su casa vale en pesos y por cantidad de pesos que no son los 100 mil dólares, entonces si impacta", indicó.

Luego de asumir la dirigencia de esta asociación a partir de enero, Pedroza Martínez explicó que impulsará la firma de convenios con diversas instituciones para que se agilicen trámites.

"Esto es uno de los objetivos importante y que el gobierno nos agilice trámites que se nos atoran, también hay cambios de políticas, cambio de trienio, entonces queremos tener convenios con el Registro Público de la Propiedad, porque últimamente se han hecho muy lentos por los cambios, también tenemos que ver con el Catastro", sostuvo.

Finalmente, mencionó que en el caso del Infonavit han notado en los últimos dos meses retrasos en la firma de los acuerdos debido a que no han llegado los poderes a favor de los representantes legales de ésta institución.

"Yo manejo mucho Infonavit y si se nos han atorado en algunas ciudades en todo el estado, pero no por el delegado, sino porque las personas que forman las escrituras no han llegado los poderes de la Ciudad de México, pero hay una persona que se mueve por todo el estado y ha logrado las firmas del Infonavit, no con la agilidad que salen siempre, va lento, hemos tenido problemas", concluyó.