Campaña sobre reglamento, luego mano dura contra infractores: Chan

Por: Sonia de Anda

TIJUANA.- Advierte director de la Policía y Tránsito de Tijuana, Luis Felipe Chan que iniciará una etapa de concientización a la ciudadanía sobre el respeto del reglamento, pues después habrá mano dura.

“Primero será de concientización y después de mano dura, donde la Policía y Tránsito comenzará a aplicar el reglamento en toda la ciudad o donde se tenga detectado que ocurren mayores incidentes de tránsito o la gente no respeta límites de velocidad o hay mayor congestionamiento o embotellamiento vial”, manifestó el director.

Aseguró que incrementos en costo de la gasolina no reducirán patrullajes en la ciudad, aunque destacó que el 65% del parque vehicular de esta corporación circula en la ciudad de manera óptima, mientras que el resto muestra un desgaste avanzado que las mantiene constantemente en talles.

“Hasta ahorita no se nos ha indicado que vengan reducciones en el combustible y no creo que suceda, la verdad es que a lo mejor los que menos debería afectar, digo todos los servicios del Ayuntamiento son importantes, pero creo que parar una patrulla por falta de gasolina sería lo menos indicado, no creo que sea así, quizá vengan reducciones en otras áreas, incluso administrativas pero para que las patrullas tengan el combustible suficiente. El parque vehicular está muy desgastado, tenemos unas patrullas desde el 2008 y aunque siguen funcionando es más lo que duran en un taller que lo que están en servicio, son 350 patrullas y de esas un 60 ó 65% están de manera cotidiana en vigilancia y el resto son las que entran y salen de los talleres”, agregó.