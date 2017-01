Tigre de Bengala, saludable; dueños podrían recuperarlo

Noticias Relacionadas Autoridad ambiental rescata tigre de Bengala en domicilio de Tijuana

- Tienen que demostrar que cuentan con el espacio y las condiciones para criarlo.

Por: Esteban Merlo

TIJUANA.- La semana pasada un caso inusual se reportó al 911, en la colonia El Pipila una familia sacó a pasear a su mascota Popeye, un tigre de cuatro meses de edad, este fue comprado legalmente en Hermosillo, Sonora, cuenta con sus vacunas pero no tenía el espacio suficiente por ello fue resguardado en el Zoológico de Tijuana en el Parque Morelos.

Popeye está en buen estado de salud de acuerdo al médico veterinario en el Simpatt, le cortaron las garras por lo que la familia convivía sin tanto peligro, todavía no tiene desarrollado al 100% los colmillos por lo que sus juegos aún no causaban estragos. Sin embargo ellos junto con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente no consideraron que la casa tuviera las condiciones suficientes para que éste habitara, menos cuando crezca.

El director del Simpatt, David Mondaca, señaló que tienen la capacidad para atenderlo, aunque su alimentación sí llega a ser costosa pues se alimenta principalmente de carnes, a esta edad, Popeye consume 4 kilos de pollo o res.

La población puede comprar un animal como este siempre y cuando lo haga en lugares legales, cumplan con el espacio mínimo y adecuado para su crecimiento, así como un médico veterinario particular que le dé el seguimiento adecuado, de lo contrario Profepa los decomisará.