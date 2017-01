Confirman infiltración en manifestaciones de Pemex Rosarito

- Fueron las que causaron actos de violencia.

- Confirman la detención de 145 personas, ya fueron liberadas.

- Personas aseguran que hay ocho desaparecidos.

Por: Alberto Elenes

PLAYAS DE ROSARITO.- Un grupo de infiltrados en la protesta que mantenía bloqueada desde el pasado lunes las instalaciones a Petróleos Mexicanos, son los responsables de que se desatara la violencia contra las autoridades el fin de semana, reconoció la presidencia municipal de Playas de Rosarito tras recibir la alcaldesa a un grupo de personas que participaron en el bloqueo a Pemex.

“Se salió de control de todo, de todo porque sí se dio la violencia cuando no tenía que haberse dado, porque los manifestantes eran en forma pacífica, pero hubo infiltrados que sí estaban incitando a la violencia digamos”, manifestó la alcaldesa Mirna Rincón Vargas.

Los manifestantes acudieron a palacio municipal a reclamarle a la presidenta el actuar de su policía que en lugar de protegerlos los agredieron con golpes y detenciones arbitrarias.

“Si se dan cuenta, contra ustedes (Ayuntamiento) nunca vociferamos nada, contra su gobierno nunca dijimos nada, nunca los agredimos, pero esperábamos el apoyo de ustedes, esperábamos como rosaritenses que nos dieran el apoyo, desgraciadamente (policías) municipales, todos nos dieron la espalda y los municipales de aquí son los que más agredieron al pueblo de Rosarito y hay muchas personas golpeadas por ellos”, comentó uno de los manifestantes.

“Y si en este momento, como comentaron los ciudadanos, de que hay pruebas los vamos a llamar, ahorita ya con el Secretario de Gobierno vamos a llamarlos y esa gente no tiene porque seguir aquí y además se van a tomar las medidas que para ese caso se necesitan”, dijo Mirna Rincón.

Se informó que las personas detenidas por los agentes que participaron en el operativo para liberar los accesos a las instalaciones de Pemex de Playas de Rosarito fueron canalizados a la Policía Municipal quien se encargó de presentarlos ante el juez local, pero ya fueron liberadas.

“Fueron 120 hombre mayores, 14 mujeres adultas mayores de edad y 11 menores masculinos, en total tuvimos 145 detenidos por alterar el orden público y obstrucción a las vías de comunicación. Ya para la mañana del domingo ya no teníamos detenidos en la cárcel pública”, indicó el director de la Policía Municipal de Playas de Rosarito, Magdaleno Vázquez Luis.

Sin embargo, las personas informan que continúan desaparecidas aún ocho personas que fueron detenidas.

“Detuvieron a un sobrino y lo llevaron en una ven y no sabemos nada de él todavía. - ¿Cuándo fue esto? – El sábado como en el transcurso de las ocho de la noche, pues no sabemos exactamente si son policías realmente”, denunció Clementina Hernández.

“Nos trataron muy mal, como animales, cuando se dejaron venir contra nosotros, nosotros estábamos hincados, en frente de mí había una señora también y se la llevaron entre los pies, a mí me tenían abajo, ya me estaban asfixiando, entonces alguien me sacó de ahí”, explicó Florinda Vargas, quien denunció abuso policial.

“No hubo ningún detenido que se haya llevado la Policía Federal, Policía Estatal o Policía Ministerial, todos los detenidos fueron trasladados a la celdas municipales”, dijo el director de la policía.

Al final ambas partes acordaron establecer una mesa de diálogo permanente, por lo que los rosaritentes acordaron nombrar una comisión que los represente.