Acuerdan no paralizar transporte público; consideran incremento

Por: Sonia de Anda

TIJUANA.- Acuerdan transportistas y autoridades municipales que no paralizarán el servicio en los próximos días pues iniciarán un proceso de revisión en el que se considerará un posible incremento a la tarifa del transporte público.

Luego de que representantes de algunas organizaciones transportistas advirtieran que esta semana paralizarían el servicio, este martes se reunieron con el secretario General de Gobierno de Tijuana, Raúl Felipe Luévano Ruíz, donde llegaron a un acuerdo.

“Desde luego que el gobierno debe ser responsable en sus decisiones, deben ser sustentadas no sólo en la realidad y la práctica, sino en la parte jurídica, técnica en las que podamos darle respuestas al ciudadano golpeado por el incremento, desde luego tiene que ser un incremento justo, puede haber, no es decisión de una sola persona, sino colegiada, tienen que darse las bases técnicas al resto del Cabildo para que el Cabildo tome la decisión, yo lo que puedo prever ahorita es que si hay una decisión y hay una crisis. Hay un acuerdo en que no habría paralizaciones. Esto lleva un proceso porque se exige un incremento de emergencia, pero les decía que las decisiones de gobierno no son emergentes, sino sustentadas con mucha responsabilidad para darle a la ciudadanía como al transportista una respuesta justa a sus necesidades”, dijo.

En este sentido el secretario del Sindicato General Fernando Amilpa CTM, Baltazar Gómez Ruiz indicó que esta semana esperarán que el Ayuntamiento realice la revisión de la tarifa del Transporte Público, aunque en 10 días esperan una respuesta.

“Nosotros necesitamos a más tardar la próxima semana un resultado, no podemos tener a los compañeros trabajando por amor al arte porque tienen familia y tiene que llevar un sustento a su casa, es inoperable estar trabajando a como lo estamos haciendo hasta el día de hoy, no es posible trabajar con número rojos ninguna unidad porque al momento en que esta falle, nos quedaría varada por falta de recursos, la propuesta fue en el tenor de cambiar las formas, los gobiernos municipales están acostumbrados a que bloqueemos, manifestemos, paremos y el petición de hoy es cambiar las formas de hacer las cosas, que la ciudadanía lo que menos quiere son plantones y nosotros hemos hecho la petición de manera formal, por escrito y civilizada y de esa forma queremos que la autoridad lo entienda y nos dé una respuesta en breve”, agregó.