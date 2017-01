Siguen con derrames de aguas negras en la colonia Artesanal

Por: Sonia de Anda

TIJUANA.- Vecinos de la colonia Artesanal piden a autoridades municipales que intervengan ante la negativa de residentes del lugar de conectar sus viviendas a la red de drenaje, pues diariamente derraman sus aguas negras sobre vialidades pavimentadas.

Habitantes de casa asentadas sobre la Avenida Enciso explicaron que tienen años lidiando con vecinos que residen en partes altas del callejón del Alfarero, pues aun y cuando han hablado con ellos sobre el desgaste del pavimento y el mal olor que generan sus descargas, estos siguen vaciando sus cisternas sobre la vialidad.

"No viene la basura y toda la sacan ahí en esa esquinita, lo mismo no usan el drenaje por no pagar y dejan que toda el agua corra para la calle, si es agua de las fosas de los baños que no pagan por sacarla, es más fácil sacarla a la calle, huele horrible a puro drenaje y ya tiene años ese problema y nadie hace caso. Si se ha reportado y nadie hace caso de nada, es de las casitas de allá arriba porque allá si hay drenaje, si tienen drenaje, pero no se han conectado al drenaje, incluso ese tubo se rompe y se sale todo, aprovechan cuando llueve para tirar las fosas y no hacen caso de nada. Tiran la basura y cuando llueve corren las bolsas, vienen los de la basura y no se ponen a juntarla, ellos solo se llevan lo que hay tambos y dejan la que está ahí", dijo la vecina Yadira.

"Es agua que tiran es un tiradero de agua, drenaje, a veces tiran las fosas por ahí, pero no hacen caso, dicen que les pongamos el dedo, pero ellos dicen que ni modos que se tomen esa agua", explicó la vecina.

"Es un tiradero de agua y basura, pero ya hemos hablado con ellos bastantes veces. Inclusive han venido las autoridades y nada más les llaman la atención, pero al siguiente día o pasa un ratito y siguen tirando el agua, llamamos a la policía municipal y vienen les llaman la atención, quedan que los van a multar o van a tomar represalias, pero no hacen nada, se calman un poco, pero vuelve el tiradero de agua, el tiempo de calor es una pestilencia horrible, esto ya tiene tiempo, ya tenemos tubos de drenaje, pero la gente de arriba es demasiado, todo tipo de agua tiran", indicó el vecino Luis.

Los vecinos agregaron que los mismos residentes de las partes altas que derraman sus aguas negras acostumbran dejar su basura en la esquina, aún y cuando el camión recolector no la recoge, por lo que eventualmente los desechos son arrastrados por el agua a las coladeras más abajo y estas se mantienen saturadas de desechos.

