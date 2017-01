Sin recurso para atender a 260 migrantes; o pagan luz o compran comida

Por: Sonia de Anda

TIJUANA.- En tanto que las citas de haitianos para solicitar asilo en Estados Unidos se prolongan hasta el mes de mayo, encargados de uno de los albergues que se han habilitado en una iglesia de la colonia de la Divina Providencia aseguran que ya no cuentan con recursos para tender a los casi 260 migrantes extranjeros que tienen en sus instalaciones pues se debaten entre pagar la luz o dar alimentos, afirmó la Sra. Sayda Guillen, una de las encargadas de este refugio ubicado en el Cañón del Alacrán

“Tenemos necesidad de arroz, aceite, lentejas, sardinas, atún, colchonetas, ropa de varón, tenemos de mujer, pero el varón casi no tiene zapatos, camisas, zapatos, chamarras, gorros, todo lo que tiene que ver con el frío porque aquí si arrecia un poco el fresco en la noche, cubrir los gastos de luz, no hemos pagado uno de los recibos, tenemos dos líneas y estamos viendo la manera porque pagamos la luz o compramos alimento, ahorita llegamos a 15 mil peso entre los dos recibos. No es suficiente al apoyo del estado para mantener a la cantidad de gente que tenemos”, dijo la integrante de la iglesia Embajadores de Cristo.

Luego de recibir la visita de representantes de la CNDH, agregó que además de esta situación se encuentran inundados de basura, pues desde hace tres semanas el Ayuntamiento de Tijuana no la recoge.

“Comisión de Derechos Humanos en el caso de la Lic. Graciela ha supervisado la situación y presionando las autoridades y esa es la manera en que nos han estado ayudando. Pero la situación de la basura es uno de los grandes problemas que tenemos porque tanto la delegación como autoridades correspondientes de recolección de basura nos han hecho promesas de que los miércoles y domingos van a pasar por la basura y ya tenemos tres semanas que no pasa y ahí está el foco de infección que tenemos y en esa situación están caso todos los albergues”, agregó..

Christopher es uno de los haitianos que reside en este albergue indicó que casi no están informados sobre la situación que existe en Estados Unidos y de las políticas que pueda implementar el presidente electo Donald Trump, por lo que aun confían en que podrán ingresar al vecino país, como lo han hecho varios de sus compañeros.

“Donde estamos aquí no tenemos acceso a la información por eso de ciertas cosas no podemos opinar, pero desde mi punto de vista como inmigrante no me preocupa mucho, pero tenemos un destino y creo que vamos a llegar porque primeramente confiamos en Dios, Algunos se han comunicado con los amigos, otros que han sido liberados, pero otros no sabemos si los van a deportar o van a durar más tiempo en la prisión. Aquí nos dieron un permiso por la situación migratoria, pero si acontece alguna cosa del otro lado, para mí no hay problema si México me diera un permiso para permanecer aquí en el país”, refirió.