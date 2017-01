Deslave en tres casas de Camino Verde; son desalojadas

Por: Sonia de Anda

TIJUANA.- Tres casas en Camino Verde fueron las primeras en sufrir deslaves, por lo que sus habitantes han sido desalojados entre la noche de este jueves y la mañana del viernes.

Salvador López es uno de los residentes de una de las viviendas afectadas en el bulevar Baja California de la colonia Camino Verde, quien explicó que alrededor de las 10 de la mañana la casa de sus padres que se encuentra metros más arriba que la suya sobre el mismo terreno registró un deslave de lodo en la parte posterior, por lo que personal de Bomberos les recomendó desalojar la vivienda, pero mientras contaba su situación un cuarto que construyeron para guardar cosas comenzó a colapsar.

“Fue como a las 10 y 10:30 de la mañana, fue hace ratito, se van a quedar mis papás en mi casa acá abajo, Bomberos no me dijo de estas casas, sólo de esta de arriba, lo único que se va a ocupar es sacar las llantas, no creo que sea necesario pedir más apoyo, que me digan si se requiere un murito”, dijo.

Y aunque esta familia indica que no requiere por el momento algún apoyo especial de las autoridades, otra casa frente a su vivienda también fue desalojada por otro deslave, aunque los daños no han sido muy evidentes o cuantiosos.

De esta misma forma desarenadores de la colonia Buena Vista se observaron esta mañana con una fuerte corriente de agua, por lo que vecinos del lugar ya se muestran preocupados, ya que en otras ocasiones dicen que conforme se va acumulando basura las aguas se desbordan del cauce e inundan las viviendas.