Amenazas de ataques en escuelas pueden tipificarse como terrorismo

- Para quien las realice puede recibir sanciones de multas y cárcel.

- Autoridad debe investigar de oficio.

Por: Alberto Elenes

TIJUANA.- Quien realice una amenaza a través de redes sociales de llevar a cabo un atentado, como el ocurrido en un colegio de Monterrey, Nuevo León está cometiendo un delito asociado con terrorismo, explica el abogado penalista Jorge Alberto Acosta Márquez.

“Está tipificado dentro del Código Penal y es una cosa que la propia procuraduría deberá investigar y sancionar de manera efectiva, si se da en el Código Penal, sí es una amenaza latente, genera una zozobra en un sector de la población, en este caso del sector estudiantil, sin embargo no nada más afecta ahí, si no también nos va a dar a las familias, ¿mando a mi hijo a la escuela, no lo mando? Ya hay una afectación de zozobra en general en la población”, man8ifestó.

Este delito debe ser investigado de oficio por la fiscalía estatal, en caso de detectar al responsable implica prisión y multa, pero además la autoridad deberá implementar algunas medidas.

“Hay una situación aquí donde el estado como tal le tienen que proveer a sus ciudadanos de seguridad y no nada más en el tema de seguridad de decir vamos a poner más policías, vamos a poner CERESOS, si no brindarle la seguridad a la población implica también esa certeza de que si hay algún loquito o algunos loquitos por ahí en redes sociales amenazando o dirigiéndose a la población específica simple y sencillamente por diversión debe ser sancionado, pasa a un nivel más adelante. - ¿Qué tipo de sanción estamos hablando? – El propio código te especifica en el terrorismo ya cuando se utilizan este tipo de amenazas habla de sanciones de 5 años, de uno a cinco años de prisión para personas que hacen amenazas a sectores sociales específicos. En términos económicos nos dice que hasta 200 días de multa”, agregó.

Una responsabilidad en el tema también es de los padres quienes deben de estar al pendiente de lo que hacen sus hijos, cómo se desarrollan, con quien salen, que publican en redes sociales, todo con fines preventivos.

“Hay un síndrome desde la criminología que nos habla de que los muchachos jóvenes, que van de entre los 12 y 18 años, que están muy metidos en el tema de los juegos de video que son matanzas y demás, llega un momento que estos muchachos ya no pueden distinguir la realidad de lo que es un juego, son casos en donde los padres al fin de cuestas están muy ausentes de la educación de sus hijos, son caso en los que los niños realmente están creciendo solos, solamente a través de esas enseñas que tienen de los juegos de video y es lo que está sucediendo en estos sucesos de Monterrey”, comentó.

Luego de la balacera en el colegio de Monterrey que dejó como saldo tres heridos entre estudiantes y una maestra, y el agresor sin vida, se han intensificado a través de redes sociales amenazas en escuelas del país incluyendo en facultades de la UABC y planteles del Cobach en Tijuana.