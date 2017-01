Siguen en riesgo en la Sánchez Taboada, sin apoyo suficiente

Por: Sonia de Anda

TIJUANA.- Luego de que a principios del año pasado un grupo de casi 80 familias que deben ser reubicadas por los hundimientos que se registran en algunas calles que han sido declaradas como zona de alto riesgo en la colonia Sánchez Taboada, recibieran terrenos en casi llegando al municipio de Playas de Rosarito, residentes de la zona afectada dicen que no se niegan a ser reubicados, pero afirman que autoridades del estado y municipales no les han dado el suficiente apoyo para retirarse de las viviendas que siguen habitando a pesar de estar en una evidente situación de riesgo.

“Ya dijeron que no nos van a dar nada, muchos dicen que porque somos invasores, pero ya tememos 20 y tantos años viviendo aquí, a unos les dieron a potros no, los del Callejón Lira los llevaron a ver los terrenos, pero a muchos los aventaron allá en lo feo y por eso muchos no se han ido porque no hay servicios de nada, que necesitan servicios de escuela, ahí en la entrada conmigo se sumió un pedazo de pavimento y el drenaje va por arriba con tubos, ni Protección Civil, ni nadie, antes que estaba mejor andaban aquí los de Protección Civil y ahorita nada”, dijo la vecina del Callejón Vía Láctea, Isabel Palomares.

Uno de los vecinos que aceptó el terreno y los 20 mil pesos en material que le otorgó el Ayuntamiento hoy hace reparaciones en su vivienda en tanto continúa la construcción de su casa en Hacienda San Martin, donde le dieron un terreno.

“No nos dieron el dinero, sino material ya va como hace 6 meses, atrás esta estable, no le pasa nada, lo único es el deslave del barranco”, añadió el vecino de la calle Estado 29, Baltasar.

Y aunque autoridades municipales han colocado sellos amarillos de alto riesgo a algunas casas de las zonas bajas con la recomendación de no tirar agua para evitar que se siga ablandando el subsuelo que ya esta colapsando, la CESPT tiene tres días que no repara una fuga de agua.

“No han venido y ahorita los mire allá arriba y les dije y me dijeron que ahorita lo van a reportar ya le hubieran cerrado y todavía está ahí el agua tirándose. A mí no me dieron terreno, nada más a los de ese lado, pero si se está hundiéndose acá, se hace una abertura que cabe una persona en el cuartito de los chamacos allá atrás”, comentó la vecina de la calle Estado 29, Esperanza Magaña.

Otros vecinos del lugar manifiestas su preocupación pues sus casas se están quebrando.

“Mi casa ya esta cayéndose todos los ladrillos y bloques de atrás y están bien mojados los cuartos y se están sumiendo para abajo, eso empezó hace poquito con la lluvia, nos tenemos que salir a rentar porque está muy feo, si estamos viviendo aquí, pero los cuartos de atrás ya nos usamos, pues si estamos dispuestos a cambiarse, no sé que iremos a hacer porque ya está bien difícil todo por aquí”, indicó Valvina.

Otros vecinos que no fueron declarados en zona de riesgo acusan a la CESPT de mantener en medio de un cochinero por trabajos que no concluyen y además hasta sin luz.

“Los del agua de la CESPT vienen a cada rato a hacernos hoyos y nos dejan peor en vez de arreglar el callejón y aquí estamos inundándonos, ya tenemos bastante tiempo al parecer no tenemos daños ahorita, pero mi hijo vivía en esa esquina y ya se le hundió la casa, le dieron terreno allá en Rosarito, pero anda rentando porque tiene a sus hijos en la escuela e irse apara allá al aventón, pues no, y el gobierno nada más le está dando 20 mil pesos de material y ¿usted cree que con eso va a levantar su casa? No tenemos luz desde anoche desde las 7 de la noche y ese poste ya esta cayéndose se está cayendo desde hace 8 días, yo creo que lo que quieren es dejarnos sin luz y agua para ver si corremos de la colonia”, expresó la residente del Callejón Juan Escutia, Pascuala Conchas.

De esta a forma a pesar del estado en que se encuentran las calles, la mayoría sigue habitando sus viviendas, pues dicen que no les queda de otra más que vivir con el miedo de que sus casas colapsen.