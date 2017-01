Propietarios de gasolineras se suman a protestas contra gasolinazo

Por: Alberto Elenes

TIJUANA.- Gasolineros de Baja California se han sumado a su manera a las protestas por el llamado gasolinazo, demostrando que también ellos se ven perjudicados con el incremento del precio del combustible.

“Ésta sinergia es para sumarnos ante la inconformidad de todos los consumidores, de alguna manera estar en esa lucha de que los precios del combustible no pueden seguir incrementándose de ésta forma”, dijo el presidente de la Asociación de Estaciones de Gasolina de Tijuana, José Luis Noriega.

En prácticamente todas las gasolinerías de Baja California han sido colocadas lonas, y los despachadores portan camisas con mensajes de inconformidad por los aumentos del precio del combustible.

“Básicamente primero decir no al gasolinazo y segundo el hacerle ver a la comunidad que las gasolineras no son propiedad del gobierno, que somos independientes a ellos y pues que en ese sentido queremos que el consumidor nos ubique, nos entienda que nosotros no establecemos los precios”, indicó.

Aunque en un principio registraron pérdidas por la fuga de consumidores a Estados Unidos, reportan una ligera recuperación en la actualidad sobre sus ventas.

“Las ventas han bajado un poco, pero se han venido recuperando y creemos que el consumidor ha tomado confianza”, indicó.

Recientemente con el apoyo del Consejo Coordinador Empresarial anunciaron sobre la promoción de un amparo, al cual ya se han sumado prácticamente los 500 gasolineros de todo Baja California, en próximos días la ciudadanía podrá también adherirse a él.

“El despacho Solís Farías está habilitando un portal de internet que los próximos días daremos a conocer para que quién así lo desee de la sociedad civil pueda integrarse al amparo de una manera muy sencilla, es nada más accesar al portar, imprimir un formato y recabar una firma”, sostuvo.

Por lo pronto están a la expectativa de los nuevos precios de la gasolina para el mes de febrero, existe la confianza que no exista mucho cambio al no registrarse el impacto en el tipo de cambio que se esperaba por el inicio de la llamada “Era Trump” en Estados Unidos.