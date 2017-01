Gastélum desestima muro; revisarán aumento al transporte

Por: Sonia de Anda

TIJUANA.- El presidente municipal, Juan Manuel Gastélum, desestimó la importancia de la instalación de una doble reja en la zona de Playas de Tijuana, y consideró que los mexicanos no pueden pelear por un muro que se construiría en territorio americano.

"Es un su país, ahora si me dijeran que se están metiendo a México a poner la malla, pero es en su país, ¿Cuál es el problema? Que nos van a cobrar, yo quisiera ver los tribunales internacionales, se rigen por un derecho básico de a quién beneficia el muro y dónde lo hiciste, ¿Por qué te va a pagar a alguien que nada lo beneficia? No hay una contraprestación. Yo no quiero pensar que esto de Trump es una caja China del Gobierno Federal para seguirnos dando con el gasolinazo, con la devaluación, con el alza de precios y mercado incontrolable, yo mejor me esperaría, no es agradable al oído, ni a la vista leer mensajes de Trump de que se va a hacer el muro, pero yo comento que el muro ya existe", expresó.

Por otro lado, la próxima semana el cabildo de Tijuana podría estar revisando el tema de los incrementos al transporte público, aunque el alcalde, Juan Manuel Gastélum exhorta a la sociedad a denunciar formalmente a los choferes que cobran de más sobre la tarifa autorizada, pues no se van a cansar de multarlos.

"No está autorizado ningún aumento, pero necesitamos que el ciudadano nos diga y cuando llegue al oficial y se lo digan porque les pregunta y la gente se queda callada, me dice la gente que deberíamos de parar los camiones y ¿qué hacemos con el ciudadano? Va a llegar tarde a su trabajo. Entiendo que el Cabildo la semana que entra tenga una alternativa de solución, si ellos siguen cobrando arriba, a ver quien se cansa primero, ellos de cobrar demás o nosotros de estarlos multando, el chofer tiene que denunciar a las empresas porque necesitamos algún elemento para poder proceder", concluyó.