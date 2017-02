Se derrumba vivienda en la colonia Milenio 2000 en Playas

Por: Sonia de Anda

TIJUANA.- La madrugada de este lunes una vivienda de la colonia Milenio 2000 en la zona de Playas de Tijuana se derrumbó por un deslizamiento de tierra logrando salir ilesos los diez inquilinos que en ella habitaban, entre ellos tres niños.

La señora Esmeralda Vázquez Domínguez, quien es inquilina de la casa No. 81 en la Rampa San José explicó la forma en la que colapsó su vivienda cuando dormía con su familia en el interior.

“Uno de mis hijos salió con raspones y cortadura en la planta de los pies, no podíamos salir, pero lo hicimos con bien, principalmente mis nietos, que tengo uno de dos meses de nacido, no sirve nada de la casa, anoche vino Protección Civil y me dijeron que hasta el martes fuera a la delegación para ver en que me podían apoyar porque hoy era día festivo y no se podía hacer nada. Ocupo apoyo de la persona competente que nos mande una maquinaria para quitar todo este escombro de las llantas y muchas cosas quedaron inservibles”, declaró.

Explicó que por el momento no ha recibido ningún apoyo de parte de las autoridades municipales, pues hoy este lunes es festivo, sin embargo, dijo confiar que quien les vendió el terreno hace 10 años y por el que ha pagado cerca de 120 mil pesos, le responda.

“Personas conocidas mías nos brindaron asilo mientras se presenta alguna delegación aquí a apoyarnos o ver de qué manera se arregla este problema porque no sé si el gobierno da ese permiso de vender terrenos de alto riesgo, mire los terrenos en que vivimos todos, es una mafia que hay entre el gobierno y los que venden los terrenos porque si saben que estamos en unos terrenos de alto riesgo porque permiten que nos vendan terrenos, nos dieron contratos y pagares, aquí viví 10 años, ya había pasado esto en 2 ó 3 ocasiones”, refirió.

Mientras tanto un representante de la delegación municipal de Playas de Tijuana se encontraba levantando el reporte de la situación en el lugar, precisando que hay cerca de 10 casas en la calle Bienio en riesgo de sufrir deslaves, lo cual fue confirmado por la señora Blanca, una de las inquilinas contiguas a las casas que resultaron afectadas.

“Aquí por los niños y las lluvias que se esperan aquí rentamos, vivíamos más abajo, pero se nos estaba cayendo allá y nos vinimos acá, pero salió peor, ahorita no han venido los de Protección Civil, pero si hemos tenido deslaves desde que empezaron las lluvias”, comentó.

Los afectados en el derrumbe dejaron los teléfonos 664 163 05 25 y 664 808 98 90, por si existen interesados en apoyarlos para restaurar la vivienda, ya que en la actualidad unas amistades les brindaron alojamiento.