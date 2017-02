Piedras y lodo bloquean entrada a Los Laureles

Por: Sonia de Anda

TIJUANA.- La cerrada Los Pinos en la Colonia Los Laureles tiene más de 5 años con acumulaciones de piedra y lodo que han arrastrado las lluvias, por lo que vecinos de esta calle ya no pueden acceder a sus casas, y por ello, piden la intervención de autoridades municipales, como lo explica la señora Ana González.

"Todo el tiempo tenemos este problema del arroyo, sobre todo en tiempo de lluvias, desafortunadamente cuando hemos ido a la delegación de Playas nos dicen que no hay camiones, que les faltan partes y esto ha sido de toda la vida y por eso le pedimos a las autoridades que pongan atención a este arroyo porque somos varias familias afectadas, ya tiene como 5 años que no limpian, aquí un vecinito pone una valla con la misma piedra, pero si viene el agua arrasa, por aquí ya no se puede entrar, este vecino tiene su carro, pero una vecina le dio oportunidad de meter su carro por allá", comentó.

"Tengo 50 años viviendo aquí y siempre es lo mismo, pusimos una tabla porque el agua y las piedras se meten cuando llueve fuerte, y se meten al cuarto", indicó la vecina.

En este sentido, la señora, Ana González expuso que incluso los residentes de esta cerrada están dispuestos a colaborar con las autoridades en los trabajos para liberar la calle de los obstáculos.

"No importa que nosotros tengamos que participar también y trabajar, yo he platicado con los vecinos y están dispuestos a poner mano de obra, pero necesitamos camiones grandes para desazolvar aquí y nosotros estamos dispuestos a trabajar", sostuvo.

Agregó que incluso la CESPT recientemente realizó trabajos en la calle, pero se basó al nivel de las piedras y no al que tiene la vía.

"Ahora que pusieron esos registros de agua los pusieron esos registros no los pusieron a novel de la calle, no sé qué arquitecto, ingeniero o que persona estudiada hizo ese proyecto no les quedo muy bien, yo que no sé, sé que no les quedó muy bien", concluyó.