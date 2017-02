Niños haitianos podrán incorporarse a escuelas de BC

Noticias Relacionadas INM ampliará permisos de permanencia a haitianos

Por: Sonia de Anda

TIJUANA.- Niños haitianos podrán incorporarse a escuelas del estado en cuanto lo soliciten y sean evaluados para determinar el grado al que deberán ser inscritos, afirmó el subsecretario de Educación, Leopoldo Guerrero, quien precisó que hasta el momento sólo han registrado un menor de esta población que han buscado inscribir en uno de los planteles de Tijuana.

"Estamos monitoreando esa parte, estadísticamente no tenemos un dato de que ya tenemos niños, por ahí nos mandaron una solicitud en una escuela que estamos revisándola porque no tenemos concretada esa parte, lo que si es que la coronación estatal del Programa Binacional está trabajando en esa parte para asegurarle a todos los niños, no nadamás a los haitianos como le hacemos con los niños que vienen de Estados Unidos, China, asegurarles que tengan espacios en cada una de las escuelas en base al domicilio en que radica. Es un procedimiento que ya está establecido, es una evaluación que se hace a través de la Dirección de Control Escolar que se determina a qué nivel va cada menor por edad o grado académico", señaló.

Mientras tanto en lo que va de febrero el módulo que instaló el Sistema Educativo Estatal ha atendido a casi cuatro mil padres de familia que buscan el espacio idóneo en educación básica, según preciso el delegado en Tijuana de este organismo, Adrian Flores Ledesma.

"A partir del 1º de febrero se instaló el módulo a los primeros días llevamos en el caso de preescolar mil 630 padres atendidos, en primeria mil 270 y secundaria mil 49, en total son mil 949 padres de familia atendidos, de esto la mayoría quedó en su primer opción quedo el 88.7% de ellos ninguno tiene que ir al módulo solo tienen que ratificar su lugar en la escuela asignada de aquí al 15 de febrero. En la segunda opción quedo el 97.3 y de esos algunos casos han ido al módulo que insisten en quedar en su primer opción y ahí tenemos que esperar que el 15 se cierre el periodo de ratificaciones y si los padres no llegan a ratificar entonces podemos distribuir esos lugares en base a la lista de espera que se está generando en el módulo. Lo que si podemos garantizar es que espacios tenemos, tenemos vacantes si algún padre de familia no hizo el trámite y va llegando a la ciudad que se acerque al módulo porque también estamos atendiendo a los que van por primera vez y ahí si quedarían en los espacios disponibles", indicó Ledesma.